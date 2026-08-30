Fermo, guida con patente revocata o mai conseguita: tre denunce

FERMO – Nell’ambito dei costanti servizi di controllo del territorio finalizzati a garantire la sicurezza stradale e prevenire le violazioni al Codice della Strada, i Carabinieri del Comando Provinciale di Fermo hanno intensificato le verifiche alla circolazione stradale per tutelare l’incolumità degli utenti e arginare le condotte di guida irregolari. Nel rispetto dei diritti delle persone indagate, da ritenersi presunte innocenti in considerazione dell’attuale fase del procedimento – indagini preliminari – fino ad un definitivo accertamento di colpevolezza con sentenza irrevocabile, ed al fine di assicurare il diritto di cronaca costituzionalmente garantito, si comunica che

nel corso del weekend a Montegranaro (FM), i militari della locale Stazione Carabinieri hanno denunciato un 65enne.

L’uomo è stato sorpreso alla guida di un’autovettura risultando sprovvisto di patente di guida, in quanto revocata dalla Prefettura, con infrazione reiterata nel biennio. I militari della Stazione Carabinieri di Monte Urano e della Sezione Radiomobile del Nucleo Operativo e Radiomobile di Fermo hanno denunciato, in due distinte occasioni, un uomo di circa 60 anni.

Lo stesso, controllato a distanza di pochi giorni prima nel comune di Porto San Giorgio (FM) e successivamente a Fermo, è stato sorpreso in entrambe le circostanze al volante di autovetture sebbene la patente di guida gli fosse stata revocata, reiterando anche in questo caso la violazione nel biennio.

Infine, sempre a Fermo, i militari della Stazione Carabinieri di Monte Urano hanno denunciato un 38enne, fermato alla guida di un motociclo, risultato privo di patente poiché mai conseguita, con infrazione reiterata nel biennio.

L’efficacia dell’azione preventiva posta in essere testimonia la costante attenzione e la capillarità dei controlli attuati dall’Arma sul territorio. Il prosieguo di tali attività, con costanti servizi di pattugliamento e monitoraggio delle arterie stradali, mira a consolidare la sicurezza lungo le strade della provincia, prevenendo le condotte pericolose e incrementando al contempo la fiducia e la percezione di sicurezza da parte dell’intera cittadinanza.