Cagli, San Costanzo Show in “Sei personaggi in cerca del… settimo”

Al Teatro Comunale, sabato 30 novembre ,la compagnia comica presenta in anteprima il suo nuovo spettacolo

CAGLI – Sabato 30 novembre 2019, alle ore 21.15, al Teatro Comunale di Cagli torna a debuttare il San Costanzo Show , la compagnia comica più amata delle Marche e non solo. Questa volta in anteprima italiana andrà in scena Sei personaggi in cerca del… settimo, un omaggio semiserio alla storia del teatro. Si passerà dalla tragedia alla commedia, da Euripide a Shakespeare passando per Pirandello, con i sei autori, personaggi ma soprattutto comici della compagnia alle prese con i classici del Teatro. Lo spettacolo è ispirato dai testi che hanno fatto la storia del teatro italiano, francese e del Nord Europa, dai classici greci, a Shakespeare, alla Commedia dell’Arte.

La compagnia di attori comici vuole fare un salto di qualità ed è costretta a dare vita ai personaggi seri e drammatici del grande teatro classico. Riusciranno i comici in questa nuova avventura? Lo sapremo solo andando a Teatro a vedere la nuova avventura del San Costanzo Show.

La compagnia, dopo l’esperienza dello scorso anno, ha di nuovo scelto il Comunale per mettere a punto questo nuovo lavoro con una settimana di prove in residenza, segno di una collaborazione ormai collaudata e ricca di risultati. Risultati certificati anche da un pubblico che riempie sempre il teatro in queste occasioni.

La regia dello spettacolo porta due firme: Oscar Genovese, regista storico della Compagnia, e Paola Galassi, fondatrice del San Costanzo Show che ha deciso quest’anno di tornare a firmare la direzione facendo la spola con i teatri milanesi.

Sul palco i sei personaggi/autori Geoffrey di Bartolomeo, Oscar Genovese, Giovanni Giangiacomi, Daniele Santinelli, Davide Bertulli, Massimo Pagnoni e con la speciale partecipazione di Romina Antonelli.

Biglietti: Settore A 15 € (Ridotto 10 €) – Settore B 10 € (Ridotto 8 €)

Acquisto e biglietterie in tutta Italia www.sancostanzoshow.com

Info prenotazione telefonica tel 3284173247 (lun-dom ore 10-21)

Biglietti a Cagli c/o Liveticket Point: Antica Tabaccheria Piazza Matteotti, 22 – Tel.0721.781881

Botteghino del Teatro: Tel. 0721 781341 – e mail: botteghino.teatrodicagli@gmail.com

Istituzione Teatro Comunale di Cagli-Ufficio Cultura Comune Cagli

Tel. 0721 780731 – www.teatrodicagli.it