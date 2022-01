A Cagli la presentazione del Bando Sottomisura 4.1

Giovedì 10 febbraio, presso l’Azienda Agricola Nucci nuovo appuntamento organizzato dal PSR Marche per il biennio 2021/2022; si parlerà di Investimenti per migliorare la competitività delle aziende agricole

CAGLI (PU) – Proseguono i seminari organizzati dal PSR Marche per condividere le ultime novità in materia di politiche di sviluppo rurale, in particolare per illustrare i bandi di nuova emissione.

Giovedì 10 febbraio 2022, alle ore 17.00, presso l’Azienda Agricola Nucci, in Via Flaminia, 35C Loc. Smirra di Cagli, si terrà un seminario di presentazione del Bando Sottomisura 4.1 “Sostegno ad investimenti nelle aziende agricole”, 30 milioni di euro che possono contribuire a cambiare il volto del sistema rurale regionale. Il bando, già aperto dal 20 gennaio, è rivolto alle imprese agricole per accrescerne la competitività, promuoverne l’adeguamento e/o ammodernamento delle strutture produttive nonché il miglioramento della sostenibilità. Grazie al PSR Marche diventa possibile costruire o ristrutturare fabbricati, impianti e ricoveri, acquistare attrezzature e macchinari, realizzare opere di miglioramento fondiario.

Il seminario, che si svolgerà “in presenza” previa iscrizione, potrà essere seguito anche on-line sulla pagina Facebook e sul canale YouTube del PSR Marche

Link: https://it-it.facebook.com/PSRMarche/ – https://www.youtube.com/c/psrmarche201420