Cagli, “Tra e il 20 e il 21”: le conversazioni della WKO

Domenica 18 aprile dal “Salotto del Teatro di Cagli” con Paolo Marzocchi, Sandro Pascucci e Mario Totaro nuovo appuntamento in diretta online dalla pagina FB della WKO

PESARO (PU) – “Chi ha paura della nuova musica, che poi così nuova non è..?”, sottotitolo “La grande fuga (del pubblico)”. Un titolo ironico, però emblematico di un fenomeno iniziato qualche decennio fa che ha portato progressivamente a disertare le sale da concerto quando è programmata musica contemporanea. Stiamo parlando del nuovo appuntamento del ciclo “Tra il 20 e il 21” organizzato dalla WunderKammer Orchestra (WKO) in collaborazione con Istituzione Teatro Comunale di Cagli e Assessorato Cultura Comune di Cagli, per “Le conversazioni della WunderKammer”. Domenica 18 aprile alle 17:00 in diretta online dalla pagina FB della WKO (@WunderKammerOrchestra) e in differita dal canale YouTube (channel: WunderKammer Orchestra), Mario Totaro, Sandro Pascucci e Paolo Marzocchi avranno il compito di dare una risposta alla domanda del titolo.

In passato il pubblico ascoltava e seguiva la musica contemporanea. Mozart, Chopin, Haydn, Beethoven, Verdi, Puccini, tutti i musicisti, grandi e meno grandi, componevano e suonavano per un pubblico che gradiva e condivideva il loro repertorio. Poi qualcosa è successo, come se si fosse compromesso il rapporto fiduciario tra l’artista (compositore, ma anche esecutore) e il destinatario delle sue opere.

E allora, che musica si scrive oggi? Per che pubblico? Chi sono gli autori? Queste le domande che il compositore Mario Totaro porrà a se stesso e al pubblico collegato online per introdurre la conversazione. Con lui interverranno, oltre a Paolo Marzocchi, compositore e direttore artistico della WKO, anche Sandro Pascucci, direttore dell’Istituzione Teatro Comunale di Cagli. Pascucci, figura di intellettuale che ha vissuto la stagione delle ultime avanguardie del XX secolo, è laureato in Filosofia con una tesi sull’Estetica della Musica e ha seguito il corso triennale di Musica Elettronica presso il Conservatorio Rossini di Pesaro.

Il successivo e ultimo appuntamento del ciclo “Tra il 20 e il 21” è domenica 2 maggio con “Primavera con Beethoven” (originariamente programmata per il 21 marzo), presentazione del libro “Invito all’ascolto di Beethoven” (Mursia 2020) di Guido Giannuzzi alla presenza dell’autore, in collaborazione con la Libreria Il Catalogo di Pesaro.

Le “Conversazioni della WunderKammer” è un progetto sostenuto dalla Regione Marche – Assessorato Beni e Attività culturali.

