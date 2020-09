Fano, inaugurazione del Brodetto Fest: il programma

L’11 settembre con il Sottosegretario, On. L’Abbate il via la XVIII edizione della kermesse dedicata alla zuppa di pesce più golosa d’Italia

FANO – Tutti ai blocchi di partenza: venerdì 11 settembre, al Lido di Fano, si apre l’edizione 2020 del BrodettoFest, manifestazione dedicata al piatto simbolo della tradizione marinara Il taglio del nastro è previsto alle ore 19 sul palco Cavea del Lido, alla presenza degli organizzatori e sostenitori della kermesse. Ospite d’eccezione sarà l’On. Giuseppe L’Abbate Sottosegretario di Stato del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali a testimoniare la collaborazione attuata tra il MIPAAF e il BrodettoFest.

Il programma prosegue, alle 20, con il cooking show del “cuoco d’Italia”. Al PalaBrodetto (ore 20, prenotazione obbligatoria allo 0721.54708 – costo 20€ abbinamento piatto-vino incluso) in programma lo spettacolo della cucina di Erny Lombardo, chef in grado di coniugare le diversità territoriali senza snaturarle. Il “cuoco d’Italia” che si domanda: “Quale regione non possiede un lievitato unico, una pasta speciale, una verdura o un prodotto unico, che cresce solo in quella determinata area geografica?”. Durante il suo cooking show Erny preparerà e farà assaggiare al pubblico i “Maccheroncini di Campo Filone con vongole, fasolari e canolicchi” una ricetta che onora il territorio e le sue radici gastronomiche e che sarà accompagnata dai vini di Bianchello del Metauro Doc delle cantine Fiorini e Cignano (abbinamento a cura di Bianchello D’Autore). A chiudere la cena con dolcezza sarà il dessert offerto dalla Gelateria Makì di Fano.

Chiude l’appuntamento al Palabrodetto la degustazione meditata durante la quale Otello Renzi e Davide Eusebi presenteranno alcuni estratti dal loro libro “Vini veri. Viaggio nel sensi” (Edizioni Plan, 2019) accompagnando le lettura con la degustazione delle etichette protagoniste.

Intanto si accenderanno anche i riflettori alla Cavea del Lido. Dopo l’inaugurazione, infatti, sarà il palco ad ospitare, dalle 21.30, il primo BrodettoTime (accesso su prenotazione al numero 0721.54708): il talk show in cui storie, progetti e personaggi legati alla pesca, al buon cibo e alla tutela dell’ambiente avranno occasione di confrontarsi e raccontarsi al pubblico. Con la vulcanica conduzione di Federico Quaranta, autore e conduttore Rai, storico amico del Festival, saranno protagonisti della serata lo chef Erny Lombardo e il Professor Corrado Piccinetti, direttore del Laboratorio di Biologia Marina di Fano.

Nel frattempo, già dalle 18, le famiglie potranno immergersi nel divertimento “formativo” di Brodetto & Kids, spazio realizzato in collaborazione con il MIPAAF – Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, grazie ai finanziamenti del Programma Operativo del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP) 2014/2020. In programma, nell’area di largo Seneca, laboratori creativi e giochi di movimento, letture sul mare e attività dedicate a grandi e piccini, per vivere i temi del Festival liberando la fantasia. Tutti gli appuntamenti sono a prenotazione obbligatoria da effettuarsi al numero 345 5949538, tramite mail a kartone05@gmail.com o contattando su Messenger @K_artone.

Da venerdì sarà poi a regime anche il nuovo format della ristorazione che caratterizza l’edizione 2020 di BrodettoFest. Ideato e realizzato grazie alla collaborazione di Ristoritalia, Associazione umbro-marchigiana a difesa dell’Ho.Re.Ca, prevede la possibilità per ospiti, curiosi e gourmand di gustare, previa prenotazione obbligatoria alle singole strutture, il piatto simbolo dell’Adriatico in sicurezza nel circuito gastronomico che abbraccia tutta la città. Dalla Sassonia, al centro storico passando per il Lido, aderiscono alla manifestazione oltre 30 ristoranti nei quali è possibile mangiare brodetto al prezzo convenzionato di 20 sia a pranzo, sia a cena. Dunque non più stand gastronomici all’interno del solo perimetro del Festival, ma un vero e proprio viaggio nel gusto che attraversa la città.

A valorizzare i ristoranti aderenti e a renderli riconoscibili al pubblico saranno la mappa del gusto e i totem che si troveranno all’esterno delle strutture aderenti a segnalare la loro partecipazione. E per facilitare gli spostamenti arriva anche il BrodettoBus, navetta gratuita attivata in collaborazione con Ami Spa, che collegherà le principali location degli spettacoli ai ristoranti in cui gustare la zuppa di pesce alla fanese (fermate previste: Lido, Sassonia, Rastatt, via Cavour – venerdì 11 h 19 – 23; sabato 12 e domenica 13 settembre, h. 12 -15 e h. 19 – 23).

Gli spettacoli del BrodettoFest sono accessibili prenotando al numero 0721.54708

BrodettoFest è organizzato da Confesercenti Pesaro e Urbino e Comune di Fano, con il contributo di Regione Marche, Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca, Camera di Commercio delle Marche.