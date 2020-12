Bocelli e la magia delle Grotte di Frasassi: dove vedere il concerto in tv

L’evento, trasmesso nei giorni scorsi in diretta sulla pagina Facebook del tenore, in onda il 25 dicembre in seconda serata su Canale 5

GENGA – “Qui dove l’aria si gocciola e le goccioline si trasformano in pietra, dove il paesaggio ritorna ad un tempo prima del regno del sole, dove la mano occulta del grande artista lavora da milioni di anni – qui entro in punta di punta, per aspettare per voi per celebrare la festa più bella di tutte, dedicata alla vita che trionfa su tutto”.

Con queste parole Andrea Bocelli aveva anticipato sui social la performance grazie alla quale, nei giorni scorsi, ha incantato il suo pubblico. Il tenore ha infatti eseguito un concerto di 22 minuti, “Silent Night”, in una suggestiva versione a cappella, all’interno delle Grotte di Frasassi, in una atmosfera intima e unica che lo ha reso ancor più emozionante. L’evento verrà trasmesso oggi, 25 dicembre, in seconda serata, su Canale 5.

Bocelli ha dato vita a un set acustico natalizio in streaming mondiale sulla sua pagina ufficiale Facebook, in uno degli scenari naturali più belli e suggestivi delle Marche e d’Italia.

Accompagnato dal pianoforte del Maestro Carlo Bernini, ha regalato un’esibizione che ha ottenuto milioni di visualizzazioni da ogni parte del mondo. Basti pensare che oltre 16 mila persone erano collegate in contemporanea durante il live; a queste se ne sono aggiunte molte altre che hanno fruito del video sempre consultabile sulla pagina social dell’artista.

L’artista ha trasmesso dal vivo, e trametterà ai telespettatori, la magia del Natale con i canti classici, alcuno dei quali come “White Christmas”, “Caro Gesù Bambino”, “Fratello Sole Sorella Luna” (Dolce è sentire), “Pianissimo” e proprio Silent Night, eseguite con il solo accompagnamento del pianoforte e della ballerina classica Brittany O’Connor, con un pittoresco gioco di luci.

L’evento, diretto da Gaetano Morbioli, è stato realizzato tra la Sala Abisso Ancona, tra le più grandi in Europa e nel mondo, dove si trovano le caratteristiche stalagmiti denominate I Giganti, e la bellissima Sala delle Candeline, dove esili stalagmiti si incontrano ai bordi di un laghetto. Una magia sotterranea e la voce unica di Bocelli: un mix perfetto per un Natale suggestivo.