Ascoli Piceno, oggi allerta vento arancione: precauzioni da adottare

ASCOLI PICENO – Si informa la cittadinanza che la Protezione Civile della Regione Marche ha emesso un messaggio di allerta vento arancione per la giornata di oggi, domenica 5 ottobre.
Si invita, pertanto, tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a riporre in casa vasi, fioriere o altri oggetti presenti su finestre, balconi, terrazzi o in altre aree esterne, al fine di evitare cadute accidentali e possibili situazioni di pericolo per la cittadinanza.
Si raccomanda, altresì, ai titolari di occupazioni presenti sul territorio (cantieri, ecc.) di monitorare lo stato delle stesse e, ove presenti, verificarne gli ancoraggi, per la salvaguardia della pubblica incolumità.