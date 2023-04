Ascoli, si balla in Piazza del Popolo: doppio appuntamento nel fine settimana

Sabato sera musica anni ’80 e ’90 con “89 Discoteca”, domenica dj e artisti locali in “All-in Tutti in piazza”

ASCOLI PICENO – Partirà da Ascoli un evento che, lo scorso anno, ha conquistato le piazze italiane e che ora è pronto ad aprire i battenti nella città delle cento Torri, a grande richiesta. “89 Discoteca” è il format itinerante con la migliore musica degli anni Ottanta e Novanta: il tour nazionale prenderà le mosse dal capoluogo piceno nella serata di sabato 22 aprile, in piazza del Popolo. Si inizierà alle ore 22 e si andrà avanti fino alle 2 del mattino per la prima tappa di un tour imperdibile di luci, coreografie e cinque ledwall che daranno vita allo show.

“Si tratta di un appuntamento che abbiamo fortemente voluto e realizzato anche grazie alla Regione Marche – ha dichiarato il sindaco Marco Fioravanti – .

“Sarà una bella serata di musica, con un tuffo negli anni ‘80 e ’90, che lo scorso anno ha riscosso grande successo in tante piazze italiane. – ha continuato l’Assessore agli eventi Monia Vallesi -. Come Amministrazione stiamo lavorando per un calendario degli eventi che possa soddisfare le esigenze degli ascolani e dei visitatori, di tutte le età, e questo appuntamento di sabato sarà uno dei primi della stagione”. La serata, a ingresso gratuito, sarà trasmessa in diretta su tutto il territorio regionale attraverso le telecamere di Tvrs.

Il weekend ascolano proseguirà domenica con “All-in Tutti in piazza”, in programma domenica dalle ore 18 alle 23 sempre in piazza del Popolo: un party organizzato da Apply, Sestopiano, Impero, Young Wild and Free, Atelier1 e Apevents e che vedrà la partecipazione di diversi dj e artisti emergenti locali.