“Arte&Artigianato” fa tappa a San Severino Marche

Al Teatro Feronia, il 18 maggio, sarà protagonista l’arte vetraria veneziana con la dimostrazione “Murano a San Severino: lavorazione a lume del vetro”

SAN SEVERINO MARCHE – Il progetto itinerante “Arte&Artigianato”, promosso dal Gal Sibilla e da tutti gli altri Gruppi di Azione Locale delle Marche in collaborazione con la Regione, culmina domenica prossima (18 maggio), a partire dalle ore 18, al prestigioso teatro comunale Feronia di San Severino Marche con una tappa che si presenta come un affascinante connubio tra “Danza&Artigianato”.

Questo, infatti, è il titolo scelto per l’evento finale che vedrà protagonista l’arte vetraria veneziana portata a San Severino Marche grazie alla dimostrazione “Murano a San Severino: lavorazione a lume del vetro” a cura di due grandi artisti come Roberta Merlo e Mauro Puccitelli della Creazioni Pireta di Apiro.

Il pubblico avrà l’opportunità di assistere alla creazione di delicati soprammobili in vetro di Murano, dove le bacchette di vetro prenderanno forma attraverso la sapiente manipolazione della fiamma “Lume”, svelando una tecnica antica e preziosa.

La giornata offrirà comunque una vera e propria immersione a 360 gradi nel mondo dell’arte e dell’artigianato locale: sarà possibile partecipare al coinvolgente laboratorio di scultura “La costruzione della scultura in ceramica” che verrà allestito nell’ex chiesa di Santa Maria della Misericordia, in piazza del Popolo, dalle ore 17 e che sarà guidato da mani esperte nella modellazione dell’argilla.

Gli appassionati di fotografia potranno invece seguire un interessante corso a cura di Pier Giorgio della Mora nella sede di via Salimbeni dell’Uteam, l’Università della Terza Età dell’Alto Maceratese, a partire dalle ore 16. Inoltre, gli amanti dell’arte potranno esplorare la ricca collezione della Galleria d’arte moderna “Filippo Bigioli”, a Palazzo Comunale, attraverso visite guidate che ne sveleranno i tesori artistici.

La Città di San Severino Marche vanta una serie di produzioni artigianali uniche in Italia e nel mondo: la lavorazione del vetro è una di queste. Sebbene oggi non praticata nelle forme del passato, questa attività è più che documentata. Ci sono carteggi che testimoniano la presenza dell'”artem vitri” già nel 1499, con Giovanni Francesco Beni che costruì una fornace in città. Nel Cinquecento operava a Frontale il maestro veneziano Vincenzo di Taddeo, esperto nella fabbricazione del vetro.

Ma la vera fioritura dell’industria vetraria settempedana si ebbe nell’Ottocento con l’apertura di una fabbrica di vetri e cristalli da parte del chimico Giuseppe Aleandri. La produzione, inizialmente di vetro bianco e verde per oggetti d’uso comune, si estese poi a cristallerie e vetrami di lusso, inclusi splendidi lampadari “ad uso Murano”, che valsero riconoscimenti a livello espositivo. San Severino Marche, insieme a Piegaro in Umbria, rappresentava all’epoca un polo vetrario di rilievo nell’Italia centrale.

L’evento “Danza&Artigianato”, grazie al concept e alla regia di Patrizia Salvatori, ricorderà i fasti e le produzioni del passato e celebrerà la creatività contemporanea gettando anche luce su un patrimonio artigianale storico che ha plasmato l’identità di San Severino Marche.

Coreografi dell’evento saranno Ilenja Rossi, Daniela Maccari, Milena Zullo, Maria Olga Palliani e Nicola Migliorati, testimonial “Frigo” Montesi, Carlo Alberto Brenci in arte “CB”, Monica Castorina, Mauro Paccariè e Giulia “Jules” Brunori.

Ricco anche il cast artistico con Fiorella Alviti, Martina Bartoloni, Maria Brigidi, Filippo Brugnola, Serena Calandri, Noemi Capozzi, Francesca Capraro, Elena Coppari, Caterina Giuliani, Francesca Marchetti, Laura Marinsalta, Raffaella Mencarelli, Flavia Quartucci e Arianna Tomassini.

In scena con le immagini e i manufatti degli artigiani Giovanna Baldelli, Alessia Barbadoro, Patrizia Bartoloni, Monica Bassanelli, Alberto Bianconi, Giacomo Bordoni, Elena Cerolini, Carlo Corti, Beatrice Gauzzi, Fiorenza Ghezzi, Daniele Giosuè, Stefania Giuliani, Lorena Iacomucci, Ambra Lorito, Olivia Monteforte, Arianna Pangrazi, Maura Pasquini, Sonia Pazzaglia, Cristina Polidori, Chiara Scoccia, Gabriella Tassotti, Paola Tomassini, Linda Zepponi con Silvia Pensalfini e gli allievi dell’Itet “Bramante – Genga” indirizzo professionale “Industria e Artigianato per lo sviluppo del Made in Italy”, settore legno-arredo.

Informazioni e prenotazioni: info@artforjob.it/danza-e-artigianato