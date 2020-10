Ancona, Ocean Hanckathon: dal 9 ottobre la maratona digitale di 48 ore

L’evento inaugurale, venerdì 9 ottobre, alla Sala delle Polveri della Mole Vanvitelliana . L’Ocean Hanckathon si svolge in contemporanea in 16 città del mondo

ANCONA – Il mare cela tra le sue onde moltissime sfide e domande irrisolte: Ocean Hackathon® vuole raccoglierle e affrontarle in una maratona di 48 ore non-stop, dal 9 all’11 ottobre, durante la quale diverse squadre cercheranno di trovare soluzioni e risposte ai quesiti proposti, con il supporto di esperti del settore e con l’opportunità di usare dataset marini. Ecologia, scienza partecipata, educazione al mare, nautica, sport, sicurezza della navigazione, gestione delle risorse, inquinamento, turismo, specie aliene e invasive, questi sono alcuni esempi dei temi che sono stati proposti da enti, associazioni, scienziati, studenti o semplici cittadini e che saranno affrontati con il supporto di scienziati, di esperti del settore ed informatici, utilizzando dati ed informazioni provenienti anche dal mondo della ricerca.

La sede di Ancona dell’Istituto per le risorse biologiche e le biotecnologie marine (Cnr-Irbim) e l’Università Politecnica delle Marche organizzano la quinta edizione dell’Ocean Hackathon® per l’ltalia, mettendo a disposizione infrastrutture, coordinamento e risorse scientifiche. Ocean Hackathon® è un’evento mondiale che si svolgerà, dal 9 all’11 ottobre 2020, in 16 città del pianeta (tra cui Ancona). Sarà una maratona digitale, no stop per 48 ore, durante la quale squadre composte da partecipanti iscritti da tutto il mondo affronteranno diverse sfide sul tema del mare.

L’evento di Ancona si svolgerà in modalità completamente digitale e gratuita. La presentazione, le attività formative e di tutoraggio avverranno presso i locali della Mole Vanvitelliana di Ancona, che durante la maratona ospiterà la base operativa dove saranno collocate le infrastrutture informatiche e sarà ospitato il team di coordinamento, che guiderà gli oltre 90 partecipanti alle sfide dell’Ocean Hackathon® di Ancona. La squadra vincitrice, che sarà selezionata domenica 11 ottobre da una Commissione di esperti, composta da accademici, ricercatori e personalità del mondo delle imprese blu e del giornalismo, avrà accesso alla competizione finale che si svolgerà a Brest (Francia) nel dicembre 2020.

A dare il via ad Ocean Hackathon®, venerdì 9 ottobre, l’evento inaugurale, alla Sala delle Polveri alla Mole di Ancona, alle ore 11:00, moderato dal giornalista Marco Ferrazzoli (Responsabile Unità Ufficio Stampa del CNR).

Saranno presenti per i saluti istituzionali Gian Luca Gregori, Rettore dell’Università Politecnica delle Marche, Rodolfo Giampieri, Presidente Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, Enrico Moretti, Contrammiraglio (CP) Direttore Marittimo delle Marche, Comandante del Porto di Ancona, Giancarlo Marchetti, Direttore ARPAM Marche, Roberto Danovaro, Presidente Stazione Zoologica Anton Dohrn e Angelo Serri, Direttore di Tipicità in Blu. L’incontro entrerà nel vivo con la presentazione di Ocean Hackaton® 2020, nuove sinergie ed opportunità di finanziamento a cura di Marco Berzano (Research and Innovation Division, Università Politecnica delle Marche). Emilio Fortunato Campana (Direttore del Dipartimento di Ingegneria, ICT e Tecnologie per l’Energia e i Trasporti – DIITET CNR) parlerà dell’alleanza tra tecnologia e ambiente. Elisa Palazzi (Istituto di Scienze dell’Atmosfera e del Clima – ISAC CNR) parlerà di montagne e mare: il riscaldamento globale e noi, mentre Mario Tozzi (Istituto di Geologia Ambientale e Geoingegneria – IGAG CNR, divulgatore scientifico, saggista e conduttore televisivo) avrà il compito di tracciare l’orizzonte e parlare di futuro, verde e blu. Le conclusioni sono affidate a Gian Marco Luna, Direttore f.f. Istituto per le Risorse Biologiche e le Biotecnologie Marine del CNR.