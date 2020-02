Ancona, il 19 febbraio Univax Day alla Politecnica

La giornata di sensibilizzazione per i più giovani si terrà in contemporanea in molti atenei italiani

ANCONA – Si terrà mercoledì 19 febbraio 2020, in contemporanea in molti atenei italiani, l’iniziativa promossa dalla Società Italiana di Immunologia, Immunologia Clinica e Allergologia (Siica), l’UniVax Day. Si tratta di una giornata nazionale di formazione e sensibilizzazione, rivolta ai ragazzi degli ultimi due anni delle scuole secondarie di secondo grado, per aumentare la consapevolezza dei giovani sull’efficacia dei vaccini. All’Università Politecnica delle Marche l’incontro inizierà alle ore 9.30, si terrà alla Facoltà di Medicina e Chirurgia, in Aula Montessori nel Polo Murri.

UNIVAX DAY PROGRAMMA UNIVPM

– Saluto del Rettore Prof. Gian Luca Gregori.

– “Cos’è e a che cosa serve il sistema immunitario” Prof. Armando Gabrielli, Immunologo, docente in Medicina Interna.

– “Vaccinazioni: non un atto di fede ma una scelta consapevole” Prof. Marcello Mario D’Errico, Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia e docente in Igiene generale e applicata.

– “Implicazioni dei vaccini per la salute pubblica” Prof. Andrea Giacometti, docente in Malattie Infettive.

DATI

Da 100 anni a questa parte l’aspettativa di vita è notevolmente cambiata, passando da circa 40 a 80 anni per gli uomini e da 40 a 84 anni per le donne. Alla radice di questo notevole mutamento ci sono fattori diversi, dall’acqua potabile agli antibiotici, all’alimentazione. Tra questi, fondamentale è certo stato il contributo dei vaccini. Secondo le stime dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) i vaccini salvano 5 vite nel mondo ogni minuto, 7.200 ogni giorno. E consentiranno, entro il 2020, di aver evitato oltre 25 milioni di morti.