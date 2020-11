Ancona, cerimonia di proclamazione delle Lauree in Infermieristica

Le sedute di laurea dei corsi dell’Università Politecnica delle Marche vengono svolte in modalità telematica

ANCONA – Martedì 24 e mercoledì 25 novembre 2020 si sono svolte in modalità telematica le due cerimonie di proclamazione dei laureati al Corso di Laurea in Infermieristica di Ancona.

A causa dell’epidemia di COVID-19 in corso e nel rispetto delle misure previste dalle istituzioni competenti, le sedute di laurea dei corsi dell’Università Politecnica delle Marche vengono svolte in modalità telematica. I 55 laureandi della sessione di novembre hanno partecipato alla seduta di laurea dalla propria abitazione mentre la commissione ha svolto i propri lavori in presenza, presso l’Auditorium della Facoltà di Medicina e Chirurgia.

Presenti per i saluti istituzionali il Rettore dell’Università Politecnica delle Marche Prof. Gian Luca Gregori, l’Assessore alla Sanità della Regione Marche Filippo Saltamartini, il Preside della Facoltà di Medicina e Chirurgia Prof. Marcello Mario D’Errico; il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica della sede di Ancona, Prof. Antonio Benedetti e il Direttore dell’AOU Ospedali Riuniti di Ancona Michele Caporossi.

In questi giorni si stanno celebrando le sessioni di laurea in Infermieristica in tutte le sedi dell’Università Politecnica delle Marche, oltre ad Ancona ad Ascoli Piceno (27 novembre), Fermo (26 novembre), Macerata (24 e 25 novembre) e Pesaro (26 novembre).