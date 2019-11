Ancona, a Music Gallery il 3 novembre Peppe Vessicchio

Il maestro sarà il presidente di giuria nell’ultima eliminatoria del concorso

ANCONA – Ultimi quattro posti disponibili per la finalissima di Music Gallery, il popolare contest musicale.

Sarà la giuria di qualità a decretare chi, tra i 15 concorrenti che si esibiranno sul palcoscenico allestito al Centro Commerciale Conero di Ancona, si andrà ad unire ai preparatissimi talenti che hanno guadagnato, nelle precedenti selezioni di Senigallia, Grottammare e Fano il pass per la finale.

Il grande maestro Peppe Vessicchio, musicista, arrangiatore, direttore d’orchestra e compositore sarà il presidente di giuria della tappa di Ancona. Presenza fissa al Festival di Sanremo dal 1990, ha vinto 4 premi come miglior arrangiatore, 4 Festival di Sanremo come miglior Direttore di Orchestra. Noto al pubblico anche come insegnante di musica e direttore di orchestra nel programma televisivo AMICI di Maria De Filippi.

Ma non è ancora tutto: Music Gallery offre un ricco ed importante montepremi: ai vincitori della categoria “young” – i giovanissimi fino a 14 anni – Music Gallery regalerà borse di studio per proseguire gli studi nelle scuole di canto, per le categorie “editi” e “inediti” i vincitori si aggiudicheranno una registrazione professionale dei propri brani musicali presso lo studio Melody Maker di Ancona. Un’occasione per avere a disposizione conoscenze e materiale utile per proporsi alle case discografiche nazionali ed internazionali. A questi premi va aggiunta la borda di studio presso il CET, la scuola di Mogol. Sarà proprio il grande maestro durante la Finale di Porto Sant’Elpidio a decretare, a suo insindacabile giudizio, chi meriterà di entrare nella scuola che tra gli altri, ha visto formarsi artisti importanti quali, su tutti, Arisa.

Intanto godiamoci l’ultima eliminatoria del concorso. Appuntamento domenica 3 Novembre ad Ancona a partire dalle ore 17.00

Un’edizione da non perdere! Tutte le informazioni su www.music-gallery.it

Music Gallery è patrocinato dal Consiglio Regionale delle Marche.

Partners dell’iniziativa DentalCoop, Infissi Design, Rossini Pianoforti, Victoria International House, Mugellini Festival e Associazione Supporto Giovani.

A raccontare la quinta edizione di Music Gallery Radio Linea Numero Uno.