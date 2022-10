Week-End Gastronomici d’Autunno, l’8 e il 9 ottobre un tour da Cartoceto al monte Nerone

PESARO URBINO – Nuovo appuntamento con i Week-End Gastronomici d’Autunno organizzati da Confcommercio Marche Nord, giunti alla 39esima edizione. Sabato e domenica il programma prevede un ‘tour’ tra gusto e e bellezza da Cartoceto al monte Nerone, passando per Mondavio, Montecalvo in Foglia e Acqualagna.

I Week-End Gastronomici sono l’iniziativa più longeva tra quelle di promozione e valorizzazione enogastronomica e della ristorazione nella regione Marche. A questa edizione partecipano ben 43 ristoranti di 30 località interessate. ‘Itinerari nell’entroterra della Provincia di Pesaro e Urbino e nel Montefeltro’, il sottotitolo: i Week-End Gastronomici rappresentano un’occasione preziosa per visitare l’entroterra, a partire dai comuni dell’Itinerario della Bellezza.

Sabato 8 e domenica 9 ottobre si potrà scegliere tra 5 ristoranti: Agli Olivi (Cartoceto), La tana del lupo (Acqualagna), La vigna (Montecalvo in Foglia), Rifugio chalet Principe Corsini (Piobbico), Ristorantino Barocco (Mondavio).

Sabato 8 ottobre

AGLI OLIVI: Cartoceto via Bottaccio, 2 tel. 0721.898144 info@ristoranteagliolivi.it

Menù: Vellutata di zucca, porro e carote con crostini di pane Polenta con i fagioli di Lamon Agnello e coniglio in fricôt Verdura cotta Crostata alla marmellata Vini: Bianchello del Metauro Cantina Bianchini e Lucarelli in bottiglia d.o.c. in caraffa

Domenica 9

LA TANA DEL LUPO Acqualagna via Flaminia, 209 tel. 333.1844701 bellavista.acqualagna@gmail.com

Menù: Crostini misti e crostino al tartufo nero Insalatina di finocchi, arancia e tartufo nero Affettati misti, spicchio di crescia con frittatina e tartufo nero Bis di primi: Strozzapreti al tartufo nero e gnocchetti al ragù d’anatra Coniglio in porchetta al profumo di finocchietto selvatico Roast-beef al forno Patatine al profumo di rosmarino Funghetti champignon prezzemolati Dolce della casa Vini: Sangiovese e Bianchello del Metauro Cantina Mariotti in bottiglia d.o.c. Sangiovese e Bianchello del Metauro in caraffa

LA VIGNA Ca’ Gallo di Montecalvo in Foglia via della Vigna, 14 tel. 0722.594038 annettagiusti@gmail.com

Menù: Salumi del Montefeltro Crescia sfogliata Pecorino con miele e noci Pancotto ai porcini Maltagliati con ceci di San Sisto Cannelloni della tradizione Pasticciata all’urbinate Gallo al forno con olive Funghi prezzemolati Patate al forno Dolci della madia Vini: Bianchello del Metauro e Sangiovese Cantina Guerrieri in bottiglia d.o.c. vino in caraffa

RIFUGIO CHALET PRINCIPE CORSINI Piobbico Loc. Monte Nerone tel. 331.8766610 fabrizia@scioviemontenerone.it

Menù: Crescia con salumi stagionati in montagna Trippa Polenta alla carbonara e al ragù Grigliata di maiale (braciole di capocollo, salsicce, pancetta e costine) Fricôt di agnello Patate al forno Finocchi gratinati Torta al mascarpone e nutella Vini: Sangiovese e Bianchello del Metauro Az. Guerrieri e Di Sante in bottiglia d.o.c. Bianchello del Metauro Il Giglio in caraffa

RISTORANTINO BAROCCO Mondavio via Cesanense, 10 San Michele al Fiume tel. 0721.987064 lellobarocco@gmail.com

Menù: Prosciutto di Carpegna Salame Fabriano Frittatina al tartufo Bresaola ripiena Olive Crespelle ripiene di carne, ricotta e spinaci tartufate Filetto di maiale in crosta al tartufo Pollo alla cacciatora Patate arrosto Spinaci saltati in padella Mattonella di semifreddo alle nocciole Vini: Bianchello del Metauro Az. Fiorini in bottiglia d.o.c. Bianco Marche in caraffa

PER PARTECIPARE AI “WEEK END GASTRONOMICI 2022” OCCORRE PRENOTARSI TELEFONICAMENTE, DIRETTAMENTE AI RISTORANTI PRESCELTI, INDICANDO IL NUMERO DEI PRESENTI. IL SUCCESSO RISCOSSO DALL’INIZIATIVA HA EVIDENZIATO LA NECESSITÀ DI UNA TEMPESTIVA PRENOTAZIONE.

Maggiori informazioni nel libretto guida: https://www.confcommerciomarchenord.it/