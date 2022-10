Transubike “Colline Settempedane Bike Tour”, il 23 ottobre la prima edizione

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche patrocinerà la prima edizione della transubike “Colline Settempedane Bike Tour” organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica Bike Zone e in programma per domenica 23 ottobre.

Si tratta di un evento destinato agli appassionati di e-bike, bici da montagna categoria cicloturistica in Italia. La manifestazione fa parte del circuito transubike e partirà proprio da San Severino Marche.

La Giunta comunale settempedana ha anche messo a disposizione la collaborazione della Polizia Locale per una migliore la gestione degli incroci lungo il percorso.