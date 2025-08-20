Transitalia Marathon il 30 settembre farà tappa a San Severino Marche

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche sarà una delle tappe dell’undicesima edizione della “Transitalia Marathon – International Classic Motorbike Adventure”, un evento internazionale di mototurismo itinerante non competitivo.

La manifestazione, che si svolgerà dal 29 settembre al 3 ottobre, vedrà il passaggio dei partecipanti nel territorio settempedano nella giornata di martedì 30 settembre.

La “Transitalia Marathon”, evento cui la Giunta comunale ha riconosciuto il patrocinio gratuito, è un evento di grande rilevanza essendo uno dei più importanti appuntamenti adventouring in moto in Europa. Un’esperienza unica su strade bianche e percorsi selezionati che uniscono paesaggi straordinari, organizzazione impeccabile e spirito di condivisione.

La Transitalia non è una gara

È un viaggio non competitivo per chi ama la moto e la scoperta. Niente cronometro, solo emozioni e libertà.

Nata da un’idea di Mirco Urbinati oltre dieci anni fa, nel corso del tempo ha fatto sognare migliaia di motociclisti da tutta Europa ed è diventata un punto di riferimento nel settore. L’edizione 2025 si distingue in particolare per un percorso completamente nuovo, pensato come tributo a dieci anni di successi e al contempo slancio verso il futuro. Gli organizzatori hanno disegnato un itinerario inedito che offrirà panorami mozzafiato e l’opportunità di esplorare angoli nascosti del territorio italiano, regalando emozioni indimenticabili ad ogni chilometro