Tipicità a Fermo, gli appuntamenti del 1° e 2 dicembre 2020

Alla manifestazione, in corso a Fermo, si parla di impresa e di mondo agricolo. Tra gli ospiti Marco Ardemagni e Gimmy Ghione

FERMO – Veri e propri stati generali del mondo agricolo, ieri mattina a Tipicità Special Edition. Tutte le maggiori associazioni di categoria a confronto sullo stato dell’arte, i nuovi bandi e le linee della nuova programmazione del Piano di Sviluppo Rurale. Evento frequentatissimo, per l’importanza dei temi trattati, sulle diverse piattaforme allestite dall’organizzazione.

“Oggi sono qui soprattutto per ascoltare, per poi costruire insieme un mondo agricolo di qualità, moderno e competitivo!”. Questo il messaggio del Vicepresidente della Regione Marche ed assessore all’agricoltura, Mirco Carloni. “Raccogliamo la sfida della semplificazione burocratica – ha proseguito l’assessore – è necessario accelerare i pagamenti e sostenere il ricambio generazionale. Questa giornata è importante per capire dalla voce dei veri protagonisti le intenzioni e i progetti, le novità e le criticità, per poi fare sintesi e adottare una strategia che renda la programmazione sempre più performante”.

Martedì e mercoledì a Tipicità è ancora tempo di economia, agricoltura e ambiente. S’inizia oggi alle 17.00 con “l’azienda marchigiana nel next normal”, focalizzando sulla “velocità del cambiamento” che sta investendo il mondo economico delle PMI. Stimolati dalla sagace curiosità di Marco Ardemagni, da Rai Caterpillar AM, dialogano: Marco Moreschi, Direttore Generale di Banco Marchigiano, con Brenna Lardini e Alberto Fasciani, per il mondo dell’alta gamma, e Pasquale Viola di Studio Impresa, per il management strategico.

Mercoledì mattina, alle 10.00, focus di Coldiretti Marche sulla moderna azienda agricola multifunzionale e la sua attitudine ad affrontare le crisi potendosi adeguare alla mutazione delle esigenze sociali ed economiche. Ospiti, tra gli altri, il presidente nazionale Ettore Prandini e lo storico inviato di Striscia la notizia, Jimmy Ghione.

Alle 13.00 protagonista “Il pane fatto in casa” presentato da Anna Pacchi, food writer con due siti di cucina e vincitrice del progetto Forno Condiviso del Comune di Milano, autrice dell’omonimo libro per le edizioni Plan, intervistata da Laura Filios, giornalista indipendente che collabora con la Cucina Italiana.

Sempre mercoledì, alle 17.00, presentazione della “Tipicità Coach Collection”, con la presentazione di una vera e propria libreria digitale, costituita da contenuti utili alle aziende marchigiane, su economia circolare e relazionale, qualità dei prodotti e dei processi, flussi locali e dinamiche internazionali.

Info: www.tipicita.it; FB @tipicita