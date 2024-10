“The Secret Life of Songs”, il concerto evento a Potenza Picena

“The Secret Life of Songs”, evento di MAP Communication, sarà un viaggio musicale per “svelare” la vita segreta delle canzoni del Musical.Si terrà il 31 ottobre 2024 nella Cappella dei Contadini

POTENZA PICENA (MC) – Giovedì, 31 ottobre 2024, alle ore 21.15 nella suggestiva location della Cappella dei Contadini, a Potenza Picena, si terrà il concerto pianoforte e voce “The Secret Life of Songs”, interpretato dal duo Two of Oz (Emilio Marinelli al piano e Sara Jane Ghiotti voce). E’ un imperdibile viaggio musicale che svelerà al pubblico la vita segreta delle canzoni dei Musical, raccontandone anche storia e aneddoti.

Il concerto evento, dedicato alle più celebri canzoni dei Musical, è organizzato, in collaborazione con Mugellini Festival e Associazione Centro Culturale, da MAP Communication, agenzia di comunicazione associata UNA guidata da Antonella Mazzarella e Mario Carlocchia.

Ospite anche il Presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli.

Prima del concerto, alle ore 20, sarà offerto un aperitivo.

“The secret life of songs”

Ricercatezza armonica e raffinatezza melodica sono di per sé nascoste dietro all’apparente facilità dell’ascolto delle celebri canzoni dei musical, ed il sound contemporaneo aiuta a staccarsi dall’ascolto scanzonato, che spesso accompagna l’orecchiabilità di melodie come “Do, re, mi” tratta da “Tutti Insieme appassionatamente” o “Money” di Cabaret.L’intento è attualizzare il più possibile delle musiche immortali, attraverso il processo della contaminazione, elemento essenziale della tradizione jazzistica più vera.

In occasione del concerto, sarà previsto uno speciale omaggio a Tina Centi, cantante maceratese che ha prestato la propria voce ad attrici come Julie Andrews, Audrey Hepburn e molte altre nella versione italiana di famosissime produzioni hollywoodiane quali “Mary Poppins”, “My Fair Lady”, “Tutti insieme appassionatamente…”.