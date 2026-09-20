Servizio interforze della Polizia di Stato a Civitanova Marche: denunciato 39enne

CIVITANOVA MARCHE – La Polizia di Stato, insieme all’Arma dei Carabinieri e alla Guardia di Finanza, ha svolto nella notte un articolato servizio di controllo del territorio a Civitanova Marche, disposto dal Questore di Macerata Luigi Mangino sulla base delle risultanze del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica coordinato dal Prefetto di Macerata.

L’attività, concentrata in particolare sul lungomare Piermanni e nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di giovani e locali di intrattenimento, ha consentito anche di intervenire tempestivamente a seguito della segnalazione di alcuni cittadini.

Intorno alle due, infatti, al 112 è stata segnalata la presenza di un uomo che si aggirava tra le autovetture parcheggiate sul lungomare, tentando di aprirne alcune e rovistando all’interno di una di esse.

I cittadini, accortisi di quanto stava accadendo, hanno richiesto immediatamente l’intervento della Polizia di Stato, fornendo agli operatori elementi utili per l’individuazione del soggetto.

La Volante del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche è giunta lì sul posto rapidamente, individuando l’uomo mentre tentava di allontanarsi dopo essersi accorto di essere stato ripreso. Si tratta di un cittadino algerino di 39 anni, residente nel Fermano. Subito dopo essere stato raggiunto dagli operatori, l’uomo ha riferito di accusare un malore; è stato quindi richiesto l’intervento del personale sanitario del 118, che lo ha accompagnato in ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

Al termine degli accertamenti sanitari, il fermato è stato accompagnato presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Civitanova Marche, dove è stato sottoposto a fotosegnalamento e agli ulteriori approfondimenti necessari alla sua identificazione. Acquisiti anche gli elementi forniti dai testimoni, il 39enne è stato infine denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per tentato furto.

Nel corso della notte l’attenzione degli operatori si è concentrata anche sui locali presenti sul lungomare.

A seguito di una segnalazione relativa a un presunto party in spiaggia, gli agenti hanno effettuato una verifica presso uno degli esercizi indicati, riscontrando una situazione regolare: la musica era spenta e le poche persone ancora presenti si trovavano all’interno delle proprie autovetture nel parcheggio.

In un altro locale, invece, gli operatori della Divisione Polizia Amministrativa e Sociale della Questura hanno effettuato un controllo finalizzato a verificare il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa vigente notando numerosi avventori in fila e in attesa di ricevere il drink che avevano già pagato, accertavano la somministrazione di bevande alcoliche oltre le ore 3, come documentato anche dalla ricevuta di pagamento acquisita dagli agenti. Al gestore è stata comunicata l’infrazione, per la quale è prevista una sanzione amministrativa da 5.000 a 20.000 euro.

Il servizio è proseguito accompagnando il deflusso degli avventori dai locali, che si è svolto regolarmente e senza criticità per l’ordine e la sicurezza pubblica, fino alle prime ore del mattino.

Complessivamente sono state controllate 56 persone, di cui 9 cittadini stranieri, con 15 riscontri nella banca dati dei precedenti di polizia. Sono stati effettuati 3 posti di controllo, durante i quali sono stati controllati 17 veicoli, mentre sono stati elevati 3 verbali per violazioni al Codice della Strada.

Con il servizio svolto nella notte è proseguita l’attività di controllo del territorio predisposta dalla Questura di Macerata nel periodo estivo, con una presenza costante delle Forze di polizia nelle aree maggiormente interessate dalla presenza di persone e locali di intrattenimento.