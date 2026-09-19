EVO, dal 24 al 27 settembre a Macerata la quinta edizione

La città di Macerata si trasformerà in un grande parco giochi diffuso tra spettacoli, incontri, degustazioni, esperienze ludiche e intrattenimento attivo

MACERATA – Si svolgerà a Macerata dal 24 al 27 settembre la quinta edizione di EVO, il festival che quest’anno sarà dedicato a “I linguaggi del gioco”, un tema che attraversa cultura, impresa, creatività, educazione, socialità e nuove forme del benessere e del buon vivere. La città diventerà un grande parco giochi diffuso, con spettacoli, incontri, approfondimenti, degustazioni, aree di intrattenimento attivo e proposte pensate per pubblici di tutte le età.

“A cinque anni dal suo avvio, l’iniziativa EVO si conferma un progetto in costante crescita e un punto di riferimento per il territorio, nato dal felice connubio tra istituzioni, mondo bancario, università e categorie economiche come Confartigianato e Camera di Commercio, oltre alla partecipazione di realtà industriali di primo piano quali Clementoni e Rainbow – è intervenuto il sindaco di Macerata Sandro Parcaroli -. L’evento si inserisce in una più ampia strategia di rilancio infrastrutturale del Centro Fiere che prevede l’imminente estensione dell’area espositiva ai 1.500 metri quadrati adiacenti e il completamento dei nuovi padiglioni entro il prossimo anno.

L’intento condiviso con la Regione è infatti quello di far evolvere il polo fieristico maceratese nel centro di riferimento per l’intera regione — dopo la definizione di una nuova governance e con il rilancio di grandi appuntamenti come la Raci —, trasformando questi appuntamenti in un volano di attrattività e vivacità urbana capace di animare Macerata e il suo circondario durante tutto l’anno”.

I numeri raccontano la dimensione dell’edizione 2026:

cinque spazi principali, sessantuno eventi, dodici proposte del gusto a tema gioco negli esercizi aderenti. Un risultato reso possibile da una rete che coinvolge quindici partner pubblici e privati accanto al Comune di Macerata e trentatré associazioni e sodalizi attivamente impegnati nella costruzione del programma.

Le principali aree coinvolte in città: EVO Village in Piazza della Libertà, Casa Nintendo agli Antichi Forni, Sala giochi all’Asilo Ricci, Gli incontri di EVO alla Biblioteca Mozzi Borgetti ed Il fiume racconta nel cortile del Palazzo Comunale.

Tra le presenze più attese, il ritorno di Nintendo, che a EVO 2026 presenterà alcune delle più recenti novità per Nintendo Switch 2. Accanto alla casa giapponese, saranno protagoniste anche Clementoni e Rainbow, presenti nella Sala giochi all’Asilo Ricci, spazio dedicato all’intrattenimento intelligente, ai giochi da tavolo, ai giochi di ruolo, ai tornei, alle dimostrazioni e alle attività per neofiti e appassionati.

Tra gli appuntamenti, venerdì 25, l’Arma dei Carabinieri presenterà agli Antichi Forni il gioco da tavolo Viaggio

nella consapevolezza contro la violenza di genere. Grande attesa anche per il momento di spettacolo serale di sabato 26, con le Winx in Piazza della Libertà e, a seguire, il dj set di Euphoria.

Numerosi gli ospiti e i protagonisti attesi nel corso del festival, tra i quali: Andrea Angiolino, creatore di giochi e scrittore; Andrea Elefante, giornalista della Gazzetta dello Sport; Beatrice Parisi, autrice, conduttrice ed esperta di giochi; Iacopo Luzi, giornalista di Sky TG24; Il Cigno NerD, content creator; Marco Ardemagni, autore e conduttore RAI; Marco Delio Rossi, direttore artistico e art director di Sakura サクラ – Land of Symphony.

Organizzata dal Comune di Macerata in collaborazione con la Camera di Commercio delle Marche, EVO 2026 ha l’Università degli Studi di Macerata come partner scientifico ed il Banco Marchigiano come project partner, insieme ad associazioni di categoria, realtà culturali, soggetti del terzo settore e imprese del territorio.

Proprio questo spirito inclusivo e partecipativo ha contribuito a rendere EVO uno dei progetti principali di Social Valley, la strategia territoriale approvata dalla Regione Marche e finanziata attraverso i fondi PR Marche FESR 2021-2027 e PR Marche FSE+ 2021-2027. “Social Valley” unisce cinque Comuni lungo la direttrice della bassa valle del Potenza: Macerata, Montecassiano, Potenza Picena, Porto Recanati e Recanati.

Con EVO 2026, Macerata conferma la propria vocazione di laboratorio di cultura, innovazione e comunità, valorizzando il gioco come linguaggio universale capace di generare relazioni, conoscenza, partecipazione e sviluppo.

Il programma completo su www.evo.ooo.