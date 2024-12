Senigallia, il 6 dicembre concerto dell’Orchestra Sinfonica Abruzzese

Per Senigallia Concerti, al Teatro La Fenice, si esibiranno anche Ettore Pellegrino violino e Silvia Mazzon violino e viola. In programma la prima esecuzione assoluta di Roberto Molinelli “Omaggio a Mozart”

SENIGALLIA – Prima esecuzione assoluta per Senigallia Concerti e oltre 200 studenti in platea. Sono queste le caratteristiche del secondo appuntamento di Senigallia Concerti in programma venerdì 6 dicembre al Teatro La Fenice di Senigallia alle ore 21 con l’Orchestra Sinfonica Abruzzese, solisti Ettore Pellegrino violino e Silvia Mazzon violino e viola.

“Senigallia Concerti”, la stagione organizzata dal Comune di Senigallia in collaborazione con l’Associazione Culturale LeMuse e la direzione artistica affidata al maestro Federico Mondelci.

IL PROGRAMMA DI SALA

R. Molinelli AmadéRondò, omaggio a Mozart (prima esecuzione assoluta)

W. A. Mozart Concertone per due violini e orchestra K 190

W. A. Mozart – Sinfonia concertante per violino, viola e orchestra K 364

Il concerto si apre con AmadéRondò, Omaggio a Mozart, una composizione scritta da Roberto Molinelli e presentata a Senigallia in prima esecuzione assoluta.

Qui Molinelli, partendo dal celebre “Rondò alla Turca” tratto dalla Sonata n. 11 per pianoforte di Mozart, ne orchestra la melodia introducendo un gioco straordinario di colori orchestrali e via via introduce altre melodie mozartiane molto celebri, tratte da Eine Kleine Nachtmusik, dalla Sinfonia n. 40, l’Aria della Regina della Notte e l’Aria di Papageno da Il Flauto Magico.

A seguire verrà presentata la prima delle due composizioni di Mozart, il “Concertone” per due violini e orchestra K 190 scritto a Salisburgo all’età di 17 anni nel quale si intravvedono già tutte le potenzialità del giovane Mozart.

La seconda parte del concerto sarà interamente incentrata su una delle pagine più straordinarie di tutta la produzione mozartiana, la celebre Sinfonia Concertante per violino, viola e orchestra K 364, scritta a Salisburgo nel 1779 da un Mozart ventitreenne.

Il violino e la viola solisti, piuttosto che rivaleggiarsi, diventano complici in un dialogo continuo e incessante.

ISTITUZIONE SINFONICA ABRUZZESE

L’Istituzione Sinfonica Abruzzese (ISA), come Ente Morale ONLUS, è una delle 13 Istituzioni Concertistico-Orchestrali (ICO) riconosciute dal Ministero della Cultura per promuovere, agevolare e coordinare le attività musicali nel territorio di riferimento. Fondata nel 1970, è dotata di un complesso orchestrale stabile a carattere professionale. Nella pluriennale attività, l’Orchestra si è esibita per e con le più prestigiose istituzioni musicali italiane coi più grandi Maestri italiani e stranieri e, nelle sue esecuzioni musicali, vanta la presenza di grandi solisti. L’ISA ha al suo attivo anche numerose incisioni con primarie case discografiche e molteplici prime esecuzioni di compositori contemporanei.

SILVIA MAZZON

Diplomata al Conservatorio di Adria, ha conseguito il Master of Music al Conservatorium Van Amsterdam e ha vinto prestigiosi concorsi (tra cui Stresa, Vittorio Veneto, Milano). Come camerista ha suonato con grandi musicisti (tra cui Grubert, Dindo, Sollima) e ha vinto, tra gli altri, il primo premio al Concorso Internazionale dell’Alpeadria. Si è esibita in Italia e all’estero come solista con varie orchestre, tra cui I Filarmonici di Roma, I Salzburg Orchester Solisten, l’Orchestra di Padova e del Veneto.

Assieme al pianista Marcello Mazzoni e al clarinettista Mirco Ghirardini ha fondato il Pathos Ensemble che con Peppe Servillo ha realizzato Histoire du Soldat e Carnevale degli Animali. Con Marcello Mazzoni ha registrato le Sonate per pianoforte e violino di Brahms (Limen Music) e le composizioni di Franchetti (BAM). Insegna violino al Conservatorio di Reggio Emilia.

ETTORE PELLEGRINO

Diplomato al Conservatorio di Frosinone, si è perfezionato, tra gli altri, con Carmignola e Vernikov e ha intrapreso una intensa attività concertistica come solista, in formazioni cameristiche e con istituzioni liriche e sinfoniche. Già spalla di varie orchestre (tra cui I Solisti Aquilani, l’Orchestra del Teatro Lirico di Cagliari e l’Orchestra Regionale delle Marche) collabora con l’Orchestra del Teatro alla Scala di Milano e con l’omonima Orchestra Filarmonica.

Ha eseguito e inciso colonne sonore di Ennio Morricone, Luis Bacalov e Nicola Piovani, e ha all’attivo CD con Tactus, Naxos, Dynamic, Bongiovanni ed Egea. Dal 1997 si dedica all’insegnamento tenendo corsi di perfezionamento a Pescara, Parma, Lanciano, Reggio Emilia e all’estero (Australia, Tasmania e Taiwan). È docente al Conservatorio dell’Aquila e suona un violino Goffredo Cappa del 1683 ex Michael Rabin. È Direttore Artistico dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese.

Infoline :071.7930842 (Teatro La Fenice), 335.1776042 (dal lunedì al venerdì ore 9.30-12.30), www.fenicesenigallia.it, info@fenicesenigallia.it; 071.2072439 (Amat), www.marchefestival.net. La biglietteria del Teatro La Fenice è aperta il giovedì, il venerdì e il sabato con orario 17-20; giovedì e sabato anche dalle ore 10.30 – 12.30; nei giorni di spettacolo apre due ore prima dell’inizio. I biglietti sono anche in vendita nel circuito VivaTicket (https://www.vivaticket.com/it/tour/senigallia-concerti/3597) La campagna abbonamenti è ancora aperta!