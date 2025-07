“Alla scoperta del borgo di Acquaviva Picena”, il 6 agosto l’itinerario culturale

Secondo appuntamento di “Salute in cammino per la cultura”, progetto dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps

ACQUAVIVA PICENA – Martedì 5 agosto, ad Acquaviva Picena, è in programma il secondo appuntamento con “Salute in cammino per la cultura”.

E’ previsto un itinerario culturale, con una guida turistica abilitata, dedicato alla scoperta di uno degli splendidi borghi del Piceno con uno spazio particolare riservato alle chiese della città.

L’iniziativa dell’Unione Sportiva Acli Marche Aps ha già fatto tappa ad Acquaviva Picena qualche settimana fa, ma vi torna con un percorso completamente diverso e per una iniziativa realizzata con il patrocinio e il contributo della locale amministrazione comunale.

Il programma della manifestazione “Alla scoperta del borgo di Acquaviva Picena” prevede il raduno dei partecipanti in Piazza San Nicolò alle 18 e a seguire una camminata nel centro storico, aperta a cittadini di ogni età.

La partecipazione alla manifestazione è gratuita . Per aderire (massimo 50 persone) occorre prenotare entro il 4 agosto, con un messaggio al numero 3939365509, indicando il proprio nome e cognome e la data della manifestazione.