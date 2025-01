San Severino, torna agibile palazzo in viale Eustachio

SAN SEVERINO MARCHE – Altre sei famiglie settempedane potranno festeggiare il ritorno alla normalità, dopo il terremoto del 2016, in questo inizio d’anno. Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha firmato la revoca dell’Ordinanza di inagibilità con la quale aveva dichiarato non utilizzabile un intero immobile, un palazzo di sei appartamenti, in viale Bartolomeo Eustachio. Il provvedimento è arrivato al termine dei lavori di riparazione del danno, con rafforzamento localizzato, che hanno interessato la struttura e che sono stati finanziati dall’Ufficio speciale per la ricostruzione della Regione Marche con un contributo di circa 200 mila.