San Severino, terremoto: torna agibile abitazione a Granali

SAN SEVERINO MARCHE – Un’altra famiglia settempedana può finalmente fare ritorno alla normalità: è stata revocata l’Ordinanza di inagibilità che gravava sull’abitazione dove era residente nella frazione di Granali, danneggiata gravemente dalle scosse sismiche del 2016.
Il provvedimento è stato firmato dal sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, a seguito della ricezione della dichiarazione di fine lavori rilasciata dal tecnico incaricato dalla proprietà.
L’immobile è stato sottoposto a un intervento di riparazione del danno con miglioramento sismico della struttura, reso possibile grazie a un finanziamento pubblico di 390mila euro concesso dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.