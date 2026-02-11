La “Compagnia della Rancia” in Cenerentola ad Ancona

Domenica 15 febbraio, al Cinema Teatro Italia di Ancona, a sostegno di Fondazione AIRC, andrà in scena Cenerentola, uno spettacolo divertente e magico, ispirato alla favola di Charles Perrault e adatto a tutta la famiglia

ANCONA – La magia delle fiabe arriva ad Ancona. Domenica 15 febbraio, al Cinema Teatro Italia, la Compagnia della Rancia porta in scena Cenerentola, un classico senza tempo, che incanta spettatori di tutte le età. A partire dalle 16.30, grandi e piccini saranno trasportati in un mondo di fantasia, musica e colori, per vivere insieme un pomeriggio indimenticabile.

Lo spettacolo, promosso dal Comitato Marche di Fondazione AIRC, ha l’obiettivo di raccogliere fondi a sostegno del lavoro di 5.000 ricercatrici e ricercatori impegnati in progetti innovativi per la prevenzione, la diagnosi e la cura del cancro, sensibilizzando il pubblico alla missione di AIRC.

Ispirato alla favola di Charles Perrault

Cenerentola torna in scena al Cinema Teatro Italia in una veste originale, che richiama il fascino degli anni ’50, arricchita dal ritmo e dalla spettacolarità della commedia musicale. La Compagnia della Rancia, con la divisione Rancia Verde Blu, punta su un cast giovane e talentuoso, offrendo ai ragazzi un’occasione unica per avvicinarsi al teatro grazie a produzioni di grande qualità e valore artistico.

Un pomeriggio di divertimento per tutta la famiglia, che unisce svago e solidarietà, dando agli spettatori la possibilità di sostenere concretamente la ricerca oncologica targata AIRC. L’intrattenimento inizierà a partire dalle ore 16:00 con uno spazio photobooth dove sarà possibile realizzare scatti fotografici a ricordo dell’evento.

I biglietti dello spettacolo “Cenerentola” sono disponibili – a fronte di un contributo a partire da 15 euro – presso la biglietteria del Cinema Teatro Italia di Ancona durante gli orari di apertura e sul circuito LiveTicket https://liveticket.it/evento.aspx?Id=641523

Fondazione AIRC ringrazia per il supporto alla missione Box Marche, MobilSpazio e Saragat srl.

Informazioni e biglietti

Cenerentola – domenica 15 febbraio – ore 16.30

Cinema Teatro Italia – Corso Carlo Alberto, 79 – Ancona

I biglietti sono disponibili sul circuito LiveTicket e presso la biglietteria del Cinema Teatro Italia.

Per ulteriori informazioni com.marche@airc.it o chiamare il numero 347 230 50 45

Il Comitato Marche di Fondazione AIRC, presieduto da Tonino Dominici, è attivo dal 1988 e oggi può contare su oltre 48.500 donatori attivi. Ogni anno il Comitato organizza e promuove un ricco programma con numerosi appuntamenti di raccolta fondi che si affiancano alle campagne nazionali di AIRC. (Dati aggiornati al 10 gennaio 2026).

Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro – Affrontiamo il cancro. Insieme.

Dal 1965 Fondazione AIRC sostiene con continuità la ricerca indipendente sul cancro, con l’obiettivo di trasformare le scoperte scientifiche in nuove cure. In sessant’anni di attività ha investito oltre 2,7 miliardi di euro, contribuendo ai progressi nella prevenzione, diagnosi e cura che hanno aumentato significativamente la sopravvivenza e costruito, parallelamente, una nuova narrativa del cancro. AIRC è il principale finanziatore non profit della ricerca oncologica in Italia. Sostiene il lavoro di 5.000 scienziati attivi in quasi 100 strutture su tutto il territorio nazionale, selezionando i progetti attraverso un rigoroso processo di peer review, garanzia di qualità, merito e indipendenza.

Una rete di 17 Comitati e uffici regionali, insieme alla comunità di 20.000 volontari e alla fiducia di 4,5 milioni di sostenitori, fa di AIRC una vera e propria “Fondazione Paese”, capace di mobilitare società civile, comunità scientifica, imprese e Istituzioni. Della Fondazione fa parte anche IFOM, l’Istituto di Oncologia Molecolare, centro di riferimento internazionale che richiama studiosi da tutto il mondo. AIRC, inoltre, promuove la cultura della salute, diffondendo informazione scientifica, principi di prevenzione e risultati della ricerca in scuole, università, aziende e sui media. Dati aggiornati a gennaio 2026.

Per conoscere tutte le iniziative ed essere aggiornati in tempo reale

airc.it