San Severino, “Street sport”: successo per l’edizione 2019

SAN SEVERINO MARCHE – “Street sport”, la vetrina dedicata allo sport per tutti e aperto a tutti che ha visto protagoniste le società sportive settempedane, ha registrato un’altra edizione di successo. Rinnovata nella formula e nei contenuti, l’iniziativa si è conclusa con una colorata manifestazione ospitata allo stadio comunale “Gualtiero Soverchia” che, per la prima volta, ha accolto una vera e propria festa unica nel suo genere dopo la sfilata degli atleti nella suggestiva cornice di piazza del Popolo, luogo simbolo della città di San Severino Marche.

Sport tradizionali, dal calcio alla pallavolo passando per il basket hanno incontrato discipline come il judo e il karate, il tiro alla fune e il tiro con l’arco. Poi spazio anche agli appassionati di bici e moto, tennis e nuoto ma pure tai chi, kung fu e scacchi.

Soddisfazione tra gli organizzatori, Comune e Pro Loco, ma anche tra tutte le associazioni partecipanti. D’altronde l’edizione 2019 si era aperta sotto i migliori auspici con la tradizionale corsa podistica in notturna promossa dalla Polisportiva Serralta e dall’Avis che ha visto al via più di cento iscritti. Sul gradino più alto del podio, tra gli uomini, Giovanni Moretti (Atletica Recanati). Dietro di lui Edoardo Pecci (Atletica Cingoli) e Andrea Antonelli Natali, settempedano che gareggia per il Cus Camerino. In campo femminile, invece, l’ha spuntata Rossella Cerretani (Podistica Montecassiano) che ha preceduto Maria Teresa Tomassini (Cus Camerino) e Marussa Pagnanini (Atletica Potenza Picena).

Il gruppo con più partecipanti è risultato quello della società di Castelraimondo con 24 atleti. A seguire Montecassiano con 12, Camerino con 10 e Caldarola con 7. Molti i testimonial tra i quali il campione italiano di basket in carrozzina, il settempedano Luca Biondi, portacolori della squadra tricolore del Santo Stefano di Porto Potenza, e gli atleti della società Anthropos di Civitanova. Pienamente soddisfatti per la riuscita di tutti gli eventi in programma l’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, e il sindaco, Rosa Piermattei.