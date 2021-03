San Severino, sisma: torna agibile uno stabile in via Coletti

SAN SEVERINO MARCHE – Il sindaco di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha revocato l’Ordinanza di inagibilità con la quale, a seguito delle scosse di terremoto dell’ottobre 2016, aveva dichiarato non utilizzabile uno stabile sito in via Coletti, nel rione di Contro.

L’immobile, costituito da un’abitazione e da un locale commerciale, è stato interessato da lavori di riparazione del danno sismico con rafforzamento localizzato della struttura ed ha ottenuto un finanziamento pubblico di circa 85mila euro da parte dell’ufficio speciale per la Ricostruzione della Regione Marche.

Le opere consentiranno il rientro a casa di un nucleo familiare.