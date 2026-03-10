San Severino, sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026: oggi la cerimonia di presentazione

La sesta tappa della Tirreno-Adriatico Crédit Agricole, che si svolgerà sabato 14 marzo, è la “frazione regina” per durezza e spettacolarità. Partirà dalla suggestiva piazza Del Popolo

SAN SEVERINO MARCHE – La Città di San Severino Marche si prepara ad accogliere il grande ciclismo internazionale. Oggi, martedì 10 marzo, a partire dalle ore 17.30, la suggestiva cornice del teatro Feronia, in piazza del Popolo, ospiterà la cerimonia ufficiale di presentazione della sesta tappa della 61esima edizione della Tirreno-Adriatico 2026.

A fare gli onori di casa sarà il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, affiancata da un parterre d’eccezione. La conduzione della serata è stata affidata alla voce della commentatrice sportiva Rai Giada Borgato, che guiderà il pubblico verso la scoperta dei dettagli della “Corsa dei Due Mari”, la corsa a tappe, che attraverserà i luoghi più suggestivi del Bel Paese.

Grande ospite e padrino della serata sarà l’ex Campione del Mondo di ciclismo Gianni Bugno. Autentica leggenda del ciclismo azzurro e internazionale, Bugno porterà sul palco l’esperienza di chi ha saputo conquistare due Campionati del Mondo consecutivi (1991 e 1992), un indimenticabile Giro d’Italia nel 1990 (indossando la maglia rosa dalla prima all’ultima tappa), oltre a Classiche Monumento come la Milano-Sanremo e il Giro delle Fiandre.

La cerimonia sarà anche il momento ideale per celebrare il movimento ciclistico locale. Verranno infatti premiati sul palco gli atleti settempedani che si sono particolarmente distinti nell’ultimo periodo per meriti e risultati sportivi. I riconoscimenti andranno alle squadre Asd Tormatic Pedale Settempedano, Team Co.Bo. Pavoni, Fast Foward, Bike Zone, Asd Raven Team, Marconi Team.

La frazione della Tirreno Adriatico, che interesserà il territorio e che prenderà il via sabato 14 marzo da piazza Del Popolo, luogo simbolo della Città di San Severino Marche, per concludersi a Camerino (188 km totali), si conferma come l’attesa “tappa regina” dell’edizione 2026. Il percorso non lascia spazio a interpretazioni: la dura ascesa a Sassotetto nella prima parte della gara e il circuito finale attorno a Camerino, culminante con una salita conclusiva di 3 km con pendenze al 9%, faranno un’inevitabile selezione tra i pretendenti al Tridente d’Oro.

L’ufficializzazione dell’elenco dei partenti preannuncia uno spettacolo di altissimo livello. Tra gli uomini di classifica il nome più atteso è quello del messicano Isaac Del Toro (UAE Team Emirates – XRG), che vestirà i panni del capitano per mettere in mostra le sue doti in salita. A lanciargli la sfida saranno Matteo Jorgenson (Team Visma | Lease a Bike) e un Primož Roglič (Red Bull – BORA – hansgrohe) al suo debutto stagionale. Attenzione anche a Ilan Van Wilder (Soudal Quick-Step), Egan Bernal (INEOS Grenadiers) e Santiago Buitrago (Bahrain – Victorious).

L’Italia si gioca carte importantissime con Giulio Pellizzari e Antonio Tiberi, entrambi con tutte le credenziali per puntare ai vertici della classifica generale. Completano il quadro degli scalatori nomi di spicco come Jai Hindley, Thymen Arensman, Michael Storer e Richard Carapaz.

A dieci anni dal sisma del 2016, l’evento intende infatti lanciare un messaggio di resilienza e speranza all’Italia intera, dimostrando la vitalità e la forza di un territorio e di una Comunità, quello settempedana, che non si è mai arresa.

TIRRENO – ADRIATICO: IL PROGRAMMA DI SABATO 14 MARZO E LA LOGISTICA

Sabato 14 marzo, giorno della partenza, San Severino Marche si vestirà a festa. Il cuore pulsante dell’evento sarà piazza Del Popolo, dove verrà allestito lo start village.

Alle ore 9 inizio della festa in piazza. Dalle ore 9,15 alle 10,25 operazioni preliminari (pre-stage operations) e firma del foglio di partenza da parte di tutti gli atleti.

Alle ore 10,30 il via ufficiale alla tappa.

Prima della bandierina che darà l’inizio alla gara, un momento di grande emozione vedrà una rappresentanza di giovani e giovanissimi atleti dell’Asd Tormatic Pedale Settempedano aprire la sfilata dei campioni. I ragazzi accompagneranno il gruppo da piazza Del Popolo fino al chilometro zero, situato in località Colotto.

L’intera città sarà coinvolta per garantire la massima ospitalità e un’impeccabile organizzazione logistica. Il parcheggio dei grandi mezzi delle squadre e delle ammiraglie sarà predisposto nell’area compresa tra viale della Resistenza e piazzale del Commercio.

La Tirreno-Adriatico gode di una copertura mediatica globale: la corsa sarà trasmessa in diretta sia dalla Rai che da Eurosport, oltre che in streaming sulle piattaforme collegate Discovery Plus e HBO Max.