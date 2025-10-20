San Severino, scomparsa Cardinale Menichelli: mercoledì i funerali

Da oggi pomeriggio la camera ardente nel Santuario della Madonna dei Lumi dove si svolgeranno anche i funerali mercoledì 22 ottobre alle ore 10. Lutto cittadino e modifiche alla circolazione

SAN SEVERINO MARCHE – La comunità di San Severino Marche si appresta a dare l’ultimo saluto a Sua Eminenza il Cardinale Edoardo Menichelli. Le esequie si svolgeranno presso il santuario della Madonna dei Lumi dove da oggi pomeriggio (lunedì 20 ottobre), a partire dalle ore 17, la salma del cardinale sarà esposta per l’omaggio e la preghiera dei fedeli. La camera ardente resterà aperta oggi fino alle ore 24.

Domani, martedì 21 ottobre, la camera ardente tornerà ad essere riaperta dalle ore 8 alle ore 20 con orario continuato consentendo così a tutti coloro che lo desiderano di rendere omaggio e raccogliersi in preghiera.

Le solenni esequie si terranno mercoledì 22 ottobre alle ore 10 presso il santuario della Madonna dei Lumi.

La cerimonia sarà presieduta da sua eccellenza monsignor Nazzareno Marconi, vescovo di Macerata e presidente della Conferenza Episcopale Marchigiana.

Al termine del rito funebre, il feretro partirà per la Cattedrale di Ancona, dove il cardinale Edoardo Menichelli verrà sepolto, come da sue volontà e in onore del lungo e intenso ministero svolto come arcivescovo metropolita di Ancona-Osimo.

VIABILITA’: PER CAMERA ARDENTE E FUNERALI CARDINALE MENICHELLI MODIFICHE ALLA CIRCOLAZIONE DA E PER IL SANTUARIO DI MADONNA DEI LUMI

In occasione della camera ardente e della cerimonia delle esequie di sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli, la Polizia Locale della Città di San Severino Marche ha emesso un’Ordinanza che introduce modifiche alla circolazione stradale in via Madonna dei Lumi, da e per il santuario, al fine di garantire la sicurezza pubblica e la gestione del traffico.

Le modifiche alla viabilità saranno in vigore dalle ore 16 di oggi (lunedì 20 ottobre) alle ore 12,30 di mercoledì 22 ottobre.

Le principali disposizioni prevedono il divieto di accesso in via Madonna dei Lumi dall’intersezione con via Scampoli e porta San Francesco, l’istituzione del senso unico di marcia a saire in via Madonna dei Lumi, nel tratto dal civico n. 16 fino a via San Francesco e via Scampoli, l’obbligo di svolta a destra per i veicoli provenienti dal piazzale del Santuario in uscita verso via San Francesco e via Scampoli.

Sono esclusi dalle limitazioni i mezzi delle forze dell’ordine e i mezzi di soccorso.

PROCLAMATO IL LUTTO CITTADINO

Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ha ufficialmente proclamato il lutto cittadino per mercoledì 22 ottobre, giornata in cui si terranno le esequie di sua eminenza il cardinale Edoardo Menichelli.

Il primo cittadino settempedano ha firmato un’Ordinanza con la quale ha voluto rappresentare il profondo sentimento di cordoglio dell’intera cittadinanza e la gratitudine per quanto il cardinale ha donato al territorio.

Il provvedimento dispone le bandiere poste sugli edifici comunali sianno esposte a mezz’asta in segno di lutto e invita tutti i titolari di attività commerciali di compartecipare al lutto evitando attività che contrastino con lo spirito del cordoglio per tutta la giornata del 22 ottobre