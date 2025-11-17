San Severino, rinviato a data da destinarsi il restringimento di carreggiata in viale Eustachio

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comando di Polizia Locale della Città di San Severino Marche comunica che il provvedimento di modifica temporanea della circolazione in viale Eustachio e via Matteotti, inizialmente previsto a partire da oggi (lunedì 17 novembre) è stato rinviato a data da destinarsi.
La decisione è stata presa in seguito a problemi organizzativi sopraggiunti da parte dell’impresa titolare del cantiere post-terremoto. Non appena la ditta avrà risolto le criticità logistiche, verrà comunicata tempestivamente la nuova data di inizio dei lavori.