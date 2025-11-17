San Severino, viale Eustachio: da oggi restringimento di carreggiata

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comando di Polizia Locale della Città di San Severino Marche informa che a partire da oggi, lunedì 17 novembre la circolazione in viale Eustachio e via Matteotti subirà modifiche temporanee per consentire l’esecuzione di lavori in un cantiere post terremoto che andranno avanti per diversi mesi.

Le principali prescrizioni sono le seguenti:

verrà istituito un restringimento di carreggiata con deviazione del transito sul lato sinistro in viale Eustachio, nel tratto compreso tra l’intersezione con via Matteotti e l’intersezione con via C. Procacci, sarà istituito il divieto di sosta e fermata con rimozione coatta in viale Eustachio, dall’intersezione con via Matteotti fino al civico n. 31.

Inoltre sarà in vigore il limite di velocità di 30 km/h in tutto viale Eustachio e verrà istituito un attraversamento pedonale provvisorio (con segnaletica orizzontale gialla) tra il civico n. 22 e il civico n. 25 (in corrispondenza di gelateria Samba e lato opposto, negozio di scarpe). Sarà inoltre imposto il divieto di transito ai pedoni sul lato oggetto dei lavori, con obbligo di utilizzare il lato opposto.

Su via Matteotti verrà istituito il divieto di sosta dal civico n. 5 fino all’intersezione con viale Eustachio.