San Severino, rifacimento attraversamenti pedonali

SAN SEVERINO MARCHE – Più sicurezza per i pedoni nel rione Settempeda dove il servizio segnaletica del Comune di San Severino Marche ha avviato il rifacimento di diversi attraversamenti pedonali, in particolar modo in via Varsavia dove sono state installate anche alcune paline di preavviso.

Gli interventi, dopo quelli di asfaltatura di alcuni tratti di strade comunali, serviranno a garantire una viabilità più sicura per chi si muove a piedi.