San Severino Marche, riapre il Centro per le Famiglie

SAN SEVERINO MARCHE – Il Centro per le Famiglie di San Severino Marche, in via Salimbeni 42, annuncia la ripresa delle sue attività con un nuovo e stimolante programma per il mese di ottobre, rivolto a bambini di diverse fasce d’età, genitori e nonni.

Le iniziative prenderanno il via già questo sabato, 4 ottobre, con l’evento speciale “Mandala d’Autunno” in programma per le ore 17. L’appuntamento è a cura dell’associazione culturale Gongolando. I partecipanti, dai 3 anni in su, saranno invitati a creare una vera e propria opera d’arte utilizzando i “tesori della natura e del bosco”. L’attività è a partecipazione gratuita ma è richiesta la prenotazione la numero di telefono 3479583848.

A partire da martedì 7 ottobre, e per tutti i martedì e il venerdì del mese, il Centro darà il via al suo calendario settimanale di appuntamenti.

I martedì, in particolare, saranno dedicati al gioco e alla scoperta per i più piccoli. Questo il programma: 7 ottobre “L’Angolo dei Bimbi” (0-6 anni), un’occasione di gioco libero e un momento di incontro per genitori e nonni, 14 ottobre “Mani in Gioco” (1-3 anni) un pomeriggio per sperimentare il divertente gioco dei travasi, 21 ottobre “Metamorfosi Animale” (3-10 anni) appuntamento ideale per trasformarsi nei propri animali preferiti, 28 ottobre “Cestini da Brividi” (3-10 anni) per realizzare un “cestino mostruoso” in vista di Halloween per il classico “dolcetto o scherzetto”.

I venerdì

invece, si concentreranno invece sull’espressione creativa e la lettura: 10 ottobre “Artisti in Erba” (0-6 anni) un pomeriggio all’insegna dell’arte e della libertà espressiva, 17 ottobre “Mille e una Forma” (dai 2 anni) si giocherà con la pasta modellabile per esprimere la propria creatività, 24 ottobre: “Tante Storie per Sognare” (0-6 anni) nell’ambito del progetto Nati per Leggere offrirà letture per mamme, papà e bambini, 31 ottobre “La Tana dei Piccoli Mostri” (0-6 anni) un festoso appuntamento per Halloween con dolcetti, scherzetti e divertenti giochi per i più coraggiosi.

Il Centro per le Famiglie sottolinea che l’ingresso alle attività è su prenotazione. Per informazioni e per riservare il proprio posto, è necessario contattare il numero 347 9583848.

Le iniziative del Centro sono finanziate dal Dipartimento per le Politiche per la Famiglia della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dalla Regione Marche e curate, in collaborazione tra loro, dall’Ambito territoriale sociale 17, dall’Unione Montana Potenza Esino Musone, dai Centri per le Famiglie, dalla cooperativa Cooss, dall’associazione Scacco Matto con il patrocinio del Comune di San Severino Marche.

Nella foto: il Centro per le Famiglie di via Salimbeni