A San Severino torna il raduno delle Fiat 500

SAN SEVERINO MARCHE – Piazza Del Popolo, luogo simbolo della Città di San Severino Marche, si prepara ad accogliere un’invasione delle mitiche utilitarie di casa Fiat oggi (sabato 10 maggio) e domani (domenica 11 maggio) in occasione del 28esimo raduno delle Fiat 500 promosso dal Gruppo Amatori 500.

Questo il programma della prima delle due giornate, quella di sabato 10 maggio: ore 13 ritrovo presso la nuova sede in via Lorenzo D’Alessandro. A chi arriva in mattinata pranzo offerto dal Club. Visita guidata della città per chi lo desidera poi, alle ore 15, partenza per il kartodromo “Il Pipistrello” di Castelraimondo. Prova di abilità per l’assegnazione del 4° trofeo in memoria di “Roberto Valentini”. Dopo la prova di abilità breve giro turistico e aperitivo poi, alle ore 20, cena presso il ristorante Villa Berta.

Domenica, 11 maggio, alle ore 8 ritrovo in piazza del Popolo e inizio iscrizioni. Consegna a tutti gli iscritti di un ricco pacco più un ricordo offerto dal Gruppo Amatori 500. Prova di scorrimendo per l’assegnazione del Trofeo in memoria di “Graziano e Giammario Piancatelli”. Alle ore 11 partenza da piazza del Popolo per un breve giro turistico e aperitivo. Alle 13 pranzo “Villa Berta”. L’iniziativa è patrocinata dal Comune di San Severino Marche.

Nella foto: una precedente edizione del Raduno delle 500 in piazza Del Popolo