San Severino, nuovo parco pubblico: in azione i vandali

SAN SEVERINO MARCHE – Vandali in azione all’interno del nuovo parco pubblico di via Lorenzo d’Alessandro, nel rione Di Contro, dove appena una settimana fa erano stati inaugurati nuovi giochi realizzati dall’associazione Help S.O.S. Salute e Famiglia con la collaborazione del Comune di San Severino Marche, della Polizia Municipale, dell’Ufficio Manutenzioni e le donazioni di altri enti e associazioni.

Ignoti hanno divelto una delle altalene appena entrate in funzione rompendone il meccanismo di sostegno. La ditta Macagi di Cingoli, che aveva posizionato il gioco, si è resa comunque disponibile a sostituire il braccio danneggiato. L’ufficio Manutenzioni del Comune ha provveduto all’immediata messa in sicurezza.