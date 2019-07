San Severino, “Momenti di trascurabile felicità”: oggi il film in piazza Del Popolo

SAN SEVERINO MARCHE – Oggi,sabato 27 luglio, la rassegna estiva “Una Piazza da Cinema”, promossa dal Comune di San Severino Marche e dalla direzione del cinema San Paolo, presenta il film “Momenti di trascurabile felicità”, diretto da Daniele Luchetti e liberamente tratto dai libri di Francesco Piccolo con protagonista Pif.

L’appuntamento, con ingresso gratuito alle ore 21,30 in piazza Del Popolo, rientra tra il ricco cartellone di eventi dell’estate settempedana “Summer Time”.

Protagonista della pellicola è Paolo, professionista che conduce una vita tranquilla a Palermo con moglie e due figli lavorando come ingegnere. Ad aggiungere pepe alle sue giornate non sono le relazioni extraconiugali, che si concede di tanto in tanto, o le sedute al bar con gli amici, a fare il tifo per la squadra rosa e nera, ma alcuni istanti di pura gioia, come attraversare in motorino un incrocio urbano nel momento esatto in cui tutti i semafori sono rossi. Peccato che arrivi la volta in cui Paolo “manca” il momento di una frazione di secondo e viene investito in pieno da un’auto ritrovandosi catapultato in Cielo, nello stanzone adibito allo smistamento delle anime. Da qui comincerà quella rivalutazione della sua intera vita che lo metterà di fronte alla sua medietà e alle sue mancanze.

La rassegna “Una Piazza da Cinema” proseguirà sabato 1 agosto con “Il ritorno di Mary Poppins” di Rob Marshall e si chiuderà giovedì 8 agosto, con “Green Book” di Peter Farrelly.