San Severino, modifiche alla circolazione stradale in via Massarelli

SAN SEVERINO MARCHE – Per lavori edili in un cantiere della ricostruzione post terremoto martedì 26 agosto, dalle ore 13 alle 17, via Massarelli e via San Biagio saranno interessate da limitazioni temporanee alla circolazione stradale con divieto di transito e sosta nel tratto compreso tra via Lazzarelli e via Massarelli per via San Biagio, e tra via Cesare Battisti e via San Biagio per via Massarelli.

In caso di passaggio di mezzi di soccorso il tratto di strada interrotto sarà liberato.

L’ingresso al secondo tratto di via Massarelli aperto al transito potrà avvenire da via della Pitturetta, piazza Madonna dei Lumi, via Lazzarelli, via Indivini (eccetto mezzi con larghezza superiore a 2 metri).