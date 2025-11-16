San Severino Marche, torna agibile un’abitazione a Colleluce

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo i lavori di riparazione del danno con rafforzamento localizzato della struttura che hanno fatto seguito alle scosse di terremoto del 2016, un’abitazione in località Colleluce è tornata finalmente agibile.
Le opere di ricostruzione sono state finanziate grazie a un contributo pubblico di 175mila euro concesso dall’Usr della Regione Marche.
Il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, ricevuta la dichiarazione di fine lavori da parte di un tecnico incaricato dalla proprietà ha revocato l’Ordinanza di inagibilità emessa in piena emergenza terremoto consentendo alla famiglia residente nell’immobile di fare ritorno a casa.
Nella foto: l’abitazione tornata agibile a Colleluce