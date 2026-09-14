San Severino Marche: inaugurato il campo sportivo “Tullio Leonori”

Il sindaco: “Investire nello sport significa investire nel futuro di una comunità” SAN SEVERINO MARCHE – Taglio del nastro ufficiale per i lavori di riqualificazione e ammodernamento del campo sportivo “Tullio Leonori” di viale Mazzini, dove è stato posato un manto in erba sintetica di ultima generazione. L’opera, fortemente voluta dall’Amministrazione comunale per garantire una struttura moderna, sicura ed efficiente alle società sportive e ai tanti giovani del territorio, ha visto un investimento complessivo di circa 600 mila euro finanziato attraverso un mutuo acceso presso l’Istituto per il Credito Sportivo.

Oltre al completo rifacimento della superficie di gioco con erba sintetica drenante e prestazionale, gli interventi hanno riguardato il rinnovo completo dell’impianto di irrigazione, che è stato finalmente automatizzato, di quello d’illuminazione, oggi a led, e la sistemazione della recinzione perimetrale che delimita il campo oltre all’adeguamento delle attrezzature dello stesso terreno di gioco.

Alla partecipata cerimonia presieduta dal sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei, hanno preso parte le autorità locali e quelle sportive del territorio. Tra i presenti anche Letizia Genovese, delegato provinciale Coni di Macerata, Stefano Giombetti, delegato provinciale Macerata Figc Lnd, insieme al consigliere regionale Renzo Marinelli, al presidente del Consiglio comunale, Sandro Granata, all’assessore comunale allo Sport, Paolo Paoloni, al vicesindaco Jacopo Orlandani, all’assessore Sara Clorinda Bianchi, ai consiglieri comunali Alberto Capradossi e Francesco Borioni.

In rappresentanza delle realtà calcistiche locali erano presenti il presidente della Settempeda Calcio, Luca Crescenzi, e il presidente dell’Asd Settempedana Calcio, Carlo Sfrappini. Hanno presenziato inoltre il comandante della Stazione Carabinieri, luogotenente Massimiliano Lucarelli, e il comandante della Polizia Locale, vice commissario Adriano Bizzarri. A benedire la nuova struttura è intervenuto don Noè Benitez.

Sull’importanza strategica dell’intervento si è espressa il sindaco della Città di San Severino Marche, Rosa Piermattei: “Questo rettangolo di gioco ha visto crescere generazioni di ragazzi settempedani – ha ricordato il primo cittadino, sottolineando – Esso custodisce ricordi di sfide, di amicizia e di passione sportiva. Proprio per il valore simbolico e sociale che questo impianto riveste per la nostra comunità, come Amministrazione comunale abbiamo fortemente voluto e programmato questo restyling”.

Dopo l’elenco delle opere terminate, attese da anni, il sindaco ha aggiunto: “Per poter completare l’intervento, e quindi la realizzazione di nuovi spogliatoi in sostituzione di quelli esistenti, abbiamo partecipato al bando Sport e Periferie di quest’anno, il nostro progetto, nella graduatoria provvisoria stilata, è risultato ammissibile, ma a causa del limitato budget stanziato dal Dipartimento dello Sport, non è risultato finanziato. Aspettiamo fiduciosi l’esito della graduatoria definitiva e contiamo in uno scorrimento della posizione così da riuscire a completare l’intero impianto sportivo”.

“Investire nello sport significa investire nel futuro della nostra comunità, nella salute e nella crescita dei nostri ragazzi, questo era uno degli obiettivi che si era prefissa questa Amministrazione e posso dire con soddisfazione che l’obiettivo è stato raggiunto e si colloca pienamente nell’ambito della riqualificazione di tutti gli impianti sportivi che stiamo perseguendo – ha poi aggiunto il primo cittadino, ricordando ancora – Abbiamo iniziato con lo stadio comunale “Gualtiero Soverchia”, con la messa a norma della tribuna principale e la realizzazione della tribuna piccola, e per questo impianto procederemo anche alla manutenzione degli spogliatoi.

Abbiamo proseguito con il pattinodromo, con il rifacimento della pista, e poi con la riqualificazione dei campi da tennis, il completamento della palestra “Toti Barone” dove si è proceduto alla realizzazione degli spogliatoi, abbiamo portato a termine la sistemazione del campetto e la realizzazione della copertura dell’impianto esterno alla scuola media “Tacchi Venturi”, la riqualificazione del palazzetto dello sport “Albino Ciarapica” e, da ultimo, il rifacimento appunto del manto in erba sintetica del campo sportivo “Tullio Leonori”. A breve partirà l’appalto per i lavori di recupero della palestra ex Gil e stiamo lavorando per la sistemazione della pista del crossodromo comunale “San Pacifico”.

Parole di grande apprezzamento sono giunte dai rappresentanti delle istituzioni sportive e regionali presenti.

Letizia Genovese, delegato provinciale Coni Macerata, ha dichiarato: “Non posso far altro che fare i complimenti a questa Amministrazione, agli uffici, a tutti coloro che lavorano affinché il problema degli impianti, che è un problema italiano e di tutte le realtà sportive, venga in qualche modo risolto. Grazie alla dedizione di chi sostiene che lo sport sia basilare per la crescita di una comunità e dei ragazzi, si garantisce la possibilità di fare sport a tutti. Si dice spesso che lo sport è inclusivo: l’implementazione di strutture è un modo concreto per far sì che tutti abbiano soddisfazione nella pratica sportiva e possano imparare a gestire la vita quotidiana oltre che agonistica”.

Stefano Giombetti, delegato provinciale Macerata Figc Lnd, ha aggiunto: “È un onore per un paese avere un sindaco e un’Amministrazione che riescono a fare determinati lavori. Non è così facile per le società sportive avere al fianco un’Amministrazione che supporti le esigenze del calcio, un settore in cui gli impianti sono spesso vetusti. Con le nuove norme le società hanno una marea di obblighi e sicurezza, ma i Comuni fanno difficoltà perché non hanno risorse: è un onore per me essere qui e vedere queste inaugurazioni”.

Ha concluso il consigliere regionale Renzo Marinelli: “Investire con propri fondi nello sport è fondamentale, c’è bisogno di avere coraggio e credere in quello che si fa e nei nostri giovani. Lo sport è maestro di vita e il calcio ha qualcosa in più: il gioco di squadra è la cosa che conta più di tutto. Investire su questo è un investimento sulla crescita dei ragazzi. Complimenti all’Amministrazione e al sindaco per quello che hanno fatto”.

Nelle foto: la festa per l’inaugurazione al “Tullio Leonori” dei recenti lavori