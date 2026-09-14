Regione Marche: al via i concorsi per nove medici

REGIONE – Nuove assunzioni di personale sanitario nelle Marche. Stanno per essere avviati concorsi per 9 medici destinati a rafforzare l’organizzazione del Servizio sanitario regionale.

I concorsi riguardano discipline particolarmente importanti per il funzionamento della rete assistenziale: anestesia e rianimazione, nefrologia, ortopedia e traumatologia, medicina legale e malattie dell’apparato respiratorio.

Nel dettaglio, sono previsti due posti di Anestesia e Rianimazione per l’Azienda Sanitaria Territoriale di Pesaro Urbino e sette posti per l’AST di Macerata: un medico di Nefrologia, quattro specialisti in Ortopedia e Traumatologia, un Medico legale e uno specialista in Malattie dell’apparato respiratorio.

“L’aumento dei budget di investimento sul personale portato avanti in questi mesi con il reclutamento straordinario per il territorio e l’innalzamento del tetto di spesa, sempre per il personale, stanno dando risultati – afferma l’assessore regionale alla Sanità, Paolo Calcinaro – e questi concorsi ne sono la prova concreta. Restano i vincoli nazionali sui tetti di spesa per medici e operatori sanitari, così come quelli relativi alle prestazioni aggiuntive, ma continuiamo a utilizzare ogni margine disponibile per potenziare i servizi e dare risposte sempre più efficaci ai cittadini”.

Definite le commissioni esaminatrici, i concorsi potranno ora proseguire verso le prove selettive e la successiva assunzione dei professionisti.