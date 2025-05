San Severino Marche aderisce all’iniziativa Unicef “Diritti in Comune”

SAN SEVERINO MARCHE – In occasione del 34esimo anniversario della ratifica italiana della Convenzione Onu sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza, avvenuta il 27 maggio 1991, la Città di San Severino Marche ha dato adesione all’iniziativa “Diritti in Comune”.

Promossa da Unicef Italia con il patrocinio dell’Anci, l’Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, questa campagna annuale di sensibilizzazione è rivolta alle amministrazioni comunali con l’obiettivo di favorire la conoscenza dei diritti dell’infanzia e dell’adolescenza tra gli amministratori e i cittadini.

L’iniziativa “Diritti in Comune”, giunta alla sua quarta edizione, rientra nell’ambito delle azioni di sensibilizzazione del Programma Unicef “Città amiche dei bambini e degli adolescenti”, e mira a ricordare il ruolo centrale svolto dai Comuni nell’attuazione dei principi sanciti dalla Convenzione Onu. Ogni anno l’iniziativa approfondisce un principio specifico della Convenzione; per questa edizione, il focus è posto sul tema dell’ascolto e della partecipazione dei bambini e degli adolescenti, come sancito dall’articolo 12.

Con il titolo “Le politiche comunali danno voce ai bambini e agli adolescenti”, l’iniziativa di quest’anno intende sottolineare l’importanza dell’ascolto e della partecipazione dei più giovani nelle decisioni che li riguardano. I Comuni svolgono infatti una funzione importantissima nel garantire tale partecipazione.

L’Amministrazione comunale settempedana intende con questa adesione far conoscere alla cittadinanza le azioni che il Comune realizza sul territorio per garantire la partecipazione di bambini, bambine, adolescenti e ribadire con forza l’importanza di mettere tutti i minorenni al centro delle decisioni, delle politiche e dei programmi.