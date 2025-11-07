San Severino, al via la manutenzione straordinaria delle balaustre

SAN SEVERINO MARCHE – Il Comune di San Severino Marche ha dato il via a un intervento di manutenzione straordinaria mirato al ripristino e alla sostituzione delle balaustre in legno ammalorate che costeggiano diversi tratti dei percorsi ciclo-pedonali sia nel capoluogo che nelle aree extraurbane.

L’intervento, seguito dall’area Manutenzioni e Servizi esterni, verrà portato a termine dalla ditta Agriforest di Lancellotti Gabriele. Lo stesso permetterà di ripristinare la sicurezza di diverse aree a fruizione pubblica, dove le staccionate esistenti hanno subito un progressivo deterioramento.

L’operazione prevede lo smontaggio delle staccionate esistenti in via Gorgonero, sul ponte Taborro e nel parcheggio del piazzale Luzio, nel marciapiede di viale Santa Margherita a Cesolo e in via Acciaccaferri, lungo le sponde del fiume Potenza, insieme alla realizzazione di nuovi tratti di balaustre in corrispondenza dei percorsi ciclo-pedonali di maggior frequentazione con posa in opera di pali di legno di larice dotati di corimano.

L’azione si colloca nell’ambito dell’attenzione dell’Amministrazione verso la salvaguardia e la messa in sicurezza delle infrastrutture destinate alla mobilità dolce e al tempo libero, con l’obiettivo di garantire la piena fruibilità dei percorsi comunali da parte di ciclisti e pedoni.

L’intervento avrà un costo complessivo di circa 40mila euro