San Severino, “L’Amore si costruisce”: al via corso preparazione al matrimonio civile

Cinque incontri con psicologi ed esperti in legge a partire dal 10 maggio presso il Palazzo dei Governatori

SAN SEVERINO MARCHE – Il Consultorio familiare “Il Prisma” organizza, con il patrocinio del Comune di San Severino Marche, un corso di preparazione al matrimonio civile. Cinque gli incontri previsti a partire da maggio. Si inizierà con una riflessione sulle implicazioni del matrimonio per proseguire poi con incontri dedicati al dialogo, ai diritti e ai doveri nelle relazioni familiari. Gli incontri saranno tenuti da psicologi ed esperti in legge.

“L’Amore si costruisce” è il titolo del ciclo delle riflessioni che verranno proposte e che aiuteranno a capire come integrare le storie necessariamente diverse di ciascuno per originare una realtà nuova.

Il Consultorio familiare “Il Prisma” da anni promuove iniziative di formazione a sostegno della famiglia. Tra le varie attività collabora nella preparazione del matrimonio delle coppie che si sposano con rito concordatario, adesso l’opportunità vuole essere estesa anche a chi sceglie il rito civile.

L’iniziativa in questione, in particolare, nasce da riflessioni comuni sulle trasformazioni dei valori sociali e morali, sull’aumento delle crisi nei matrimoni, sull’aumento delle coppie di fatto ma anche dall’incontro di culture differenti.

Per informazioni ed iscrizioni ci si può rivolgere al numero di telefono 3341872212 oppure inviare una mail all’indirizzo ilprisma20@gmail.com