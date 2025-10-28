San Severino, incidente alla rotatoria dell’Ospedale: tre le auto coinvolte

SAN SEVERINO MARCHE – Incidente stradale ieri, intorno alle ore 18.30, lungo la S.S. 361 “Septempedana”, in prossimità della rotatoria che si trova all’altezza del supermercato Sì con Te e dell’ospedale “Bartolomeo Eustachio”. Nello scontro sono rimaste coinvolte tre autovetture.

Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Locale i tre mezzi sono entrati in collisione tra loro lungo il breve rettilineo adiacente l’intersezione stradale.

Le autovetture coinvolte sono una Peugeot 208 condotta da un giovane diciannovenne di origini albanesi residente a San Severino Marche, una Jeep Compass alla cui guida si trovava una donna cinquantenne residente a Matelica e una Ford Eco Sport, condotta anch’essa da una donna residente nel Comune di Esanatoglia.

Nonostante l’impatto i tre conducenti dei mezzi hanno riportato ferite lievi. Sono stati prontamente soccorsi dal personale sanitario di un’ambulanza, intervenuta sul posto. Dopo le prime cure, sono stati trasportati al vicino ospedale per gli accertamenti e le cure del caso.

La Polizia Locale sta lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente e determinare le cause che hanno portato alla collisione. Il traffico nella zona ha subito rallentamenti. La strada è stata chiusa per circa un’ora e mezza, il tempo necessario ai soccorsi, alla rimozione dei veicoli e agli accertamenti di legge.