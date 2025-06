San Severino, domani strada chiusa tra via Caccialupi (passaggio a livello) e borgo Fontenuova

SAN SEVERINO MARCHE – Da domani (martedì 24 giugno) limitazioni alla circolazione veicolare in via Di Contro e via Borgo Fontenuova. Il provvedimento si è reso necessario per consentire l’esecuzione di lavori edili post-sisma su un edificio privato e l’installazione di un ponteggio presso le abitazioni ai civici 8-10-12 di via Borgo Fontenuova.

Nel dettaglio una specifica Ordinanza della Polizia Locale prevede le seguenti modifiche alla viabilità nel tratto compreso tra il passaggio a livello ferroviario e l’intersezione con borgo Fontenuova:

martedì 24 giugno, dalle ore 08 alle ore 19,30, divieto di transito e sosta lungo il tratto di strada in questione. Per i soli residenti sarà consentito l’accesso in senso unico alternato fino al civico 8 di via Borgo Fontenuova per operazioni di carico/scarico e necessità particolari, entrando e uscendo da via Di Contro altezza passaggio a livello.

Poi alla riapertura alla viabilità e fino a mercoledì 19 novembre sarà istituito il divieto di transito per automezzi aventi larghezza superiore a 3 metri e altezza superiore a 4,5 metri.