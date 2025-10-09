San Severino, dal 14 ottobre un corso per scoprire l’Intelligenza Artificiale

Presso la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” di San Severino “Nati nel Metaverso” propone un corso articolato in quattro workshop tematici distinti

SAN SEVERINO MARCHE – Dopo il successo della prima edizione l’associazione di promozione sociale “Nati nel Metaverso”, con il patrocinio del Comune di San Severino Marche, lancia la seconda edizione del ciclo di incontri pratici “Impara ad usare l’Intelligenza Artificiale”. L’iniziativa mira a diffondere l’educazione all’uso etico e consapevole della tecnologia e delle competenze digitali.

La serie di incontri, accessibile a tutti per scoprire il potenziale dell’IA in modo chiaro e pratico, prenderà il via martedì 14 ottobre alle ore 18 presso la biblioteca comunale “Francesco Antolisei” a palazzo Governatori.

Il corso è articolato in quattro workshop tematici distinti

della durata di due ore ciascuno, che si svolgeranno nel periodo da ottobre a novembre, concentrandosi sull’Intelligenza Artificiale generativa: martedì 14 si parlerà dei testi generati con l’intelligenza artificiale, martedì 28 ottobre dell’intelligenza artificiale per produrre immagini, martedì 11 novembre di voci, suoni e musica con l’intelligenza artificiale, martedì 25 novembre di come produrre video con l’intelligenza artificiale.

Il corso è curato da Marco Perugini, presidente dell’associazione “Nati nel Metaverso”, e garantisce ai partecipanti l’acquisizione di esempi pratici di utilizzo, consigli per un uso etico, l’attestato di partecipazione e le slide del corso.

L’evento si pone in linea con la missione di “Nati nel Metaverso” di formare soprattutto giovani e genitori, fornendo loro consapevolezza e competenze per navigare in modo sicuro e responsabile nel mondo digitale.

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria. La partecipazione è gratuita per tutti i soci di Nati nel Metaverso. Chi non è socio potrà unirsi all’associazione e partecipare a tutti gli eventi tesserandosi con una quota annuale di 25 euro.

In alternativa, è possibile scrivere un messaggio su WhatsApp o Telegram al numero 3487721583 (Marco).