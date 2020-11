San Severino, Coronavirus: aggiornamenti del 17 novembre 2020

Dal sindaco Rosa Piermattei i numeri (119 positivi e 49 in isolamento domiciliare) e l’invito alla prudenza e all’osservanza delle norme anti Covid 19

SAN SEVERINO MARCHE – Sono 119 i pazienti positivi al Covid-19 nel Comune di San Severino Marche dove altre 49 persone vivono in isolamento domiciliare fiduciario.

Il bollettino quotidiano viene diffuso dal sindaco, Rosa Piermattei, che invita i cittadini “ad essere molto prudenti e attenti nell’osservare norme basilari come l’uso della mascherina e il mantenimento del distanziamento sociale”.

Il primo cittadino settempedano invita anche ad “evitare assembramenti e a limitare al massimo ogni tipo di spostamento, soprattutto se non indispensabile. Siamo seriamente preoccupati per le persone più anziane e per gli ospiti della casa di riposo. Chi può aiuti le persone sole o in difficoltà, i soggetti a rischio” – commenta ancora il sindaco ricordando che il Comune mantiene attivate linee telefoniche per l’assistenza alla popolazione.

I volontari del gruppo comunale di Protezione Civile risponderanno al numero di telefono 3336116712 per richieste di generi alimentari e ricariche telefoniche o altri servizi di prima necessità mentre per richieste di informazioni sui comportamenti da tenere si potrà contattare il numero di telefono 3336116675.

Per la richiesta di ritiro di farmaci e per la consegna a domicilio degli stessi è poi disponibile il numero di telefono 3334680268 del Comitato di San Severino Marche della Croce Rossa Italiana.