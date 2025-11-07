San Severino, per lavori il 10 novembre chiuse via Di Contro e via Borgo Fontenuova

SAN SEVERINO MARCHE – Per lavori edili post sisma che richiedono l’istallazione di un ponteggio presso un’abitazione di via Borgo Fontenuova, lunedì prossimo (10 novembre), dalle ore 9 alle ore 12.45, saranno vietati transito e sosta in via Di Contro, dall’intersezione con via Caccialupi (passaggio a livello ferroviario) all’intersezione con via Ponte Vecchio (Borgo Fontenuova).
I soli residenti potranno transitare fino a via Borgo Fontenuova, altezza del civico 8, per carico e scarico e necessità urgenti entrando ed uscendo da via Di Contro.