San Benedetto, “Il Silenzio degli Invisibili” di Giampietro De Angelis

Domani, 20 agosto, al Kontiki, nell’ambito del Festival Letterario Riviera delle Palme, verrà presentato in anteprima nazionale il primo romanzo del vice Presidente della Omnibus Omnes



SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Venerdì 20 agosto 2021, alle ore 18.30, al Festival Letterario Riviera delle Palme organizzato dalla Omnibus Omnes, presso lo Chalet Kontiki, sarà ospite il sambenedettese Giampietro De Angelis con il suo primo romanzo, “Il Silenzio degli Invisibili”, edito da Mauna Loa Edizioni.

Giampietro De Angelis è vice Presidente della Omnibus Omnes e collabora con la testata “Il Graffio online”. Presentano Rosita Spinozzi e Americo Marconi, letture a cura di Simone Cameli. “Il Silenzio degli Invisibili”, che verrà presentato in anteprima nazionale, è un romanzo autobiografico in cui il protagonista, in cui molti di noi si possono identificare, è un “ex-ragazzo” delle Marche degli anni ’60 dall’atteggiamento mite ed introverso, che ha la sensazione di essere “invisibile” al mondo. È sempre in cammino, alla ricerca della soddisfazione del sé. Chi sono gli “invisibili”? Sono coloro che si sentono “invisibili” al mondo frenetico e competitivo di oggi o che, forse, scelgono di esserlo. Sono coloro che, nell’arco di pochi decenni, hanno visto cambiamenti epocali nei valori umani e nel mondo che li circonda. Per partecipare all’evento, in base alle normative vigenti, è richiesto al pubblico il green pass e la prenotazione presso la Omnibus Omnes.