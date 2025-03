San Benedetto, Ambra Angiolini porta in scena il monologo “Oliva Denaro”

Il 13 e 14 marzo al Teatro Concordia lo spettacolo tratto dal romanzo di Viola Ardone con la drammaturgia e regia di Giorgio Gallione

SAN BENEDETTO DEL TRONTO – Giovedì 13 e venerdì 14 marzo 2025, alle ore 20.45, al Teatro Concordia di San Benedetto del Tronto Ambra Angiolini porterà in scena il monologo “Oliva Denaro”, tratto dal romanzo di Viola Ardone con la drammaturgia e regia di Giorgio Gallione. Si tratta del penultimo appuntamento della stagione in abbonamento promossa da Comune e AMAT e realizzata con il contributo della Regione Marche e del MiC e il sostegno di BiM Tronto.

C’è una storia vera e c’è un romanzo. La storia vera è quella di Franca Viola, la ragazza siciliana che a metà degli anni 60 fu la prima, dopo aver subito violenza, a rifiutare il cosiddetto “matrimonio riparatore”. Il romanzo prende spunto da quella vicenda, la evoca e la ricostruisce, reinventando il reale nell’ordine magico del racconto. Grazie alla scrittura limpida, poetica, teatralissima e immaginifica di Viola Ardone, Oliva Denaro diventa la storia di tutte le donne che ancora oggi pensano e temono di non aver scelta. Una storia di ieri e di oggi, che parla di libertà, civiltà e riscatto.

«La voglia di far conoscere questa storia – scrive nella nota di presentazione l’interprete Ambra Angiolini che ha anche collaborato alla drammaturgia – è nata subito: leggi una pagina e dentro ci trovi tanto di quel posto che si chiama “coraggio”, che non vedi l’ora di prenderci la residenza. [Oliva è un’eroina che, come super potere, ha anche quello di saper ascoltare gli altri. Quando non sa ascolta, quando non comprende chiede. Ho lavorato insieme a Giorgio alla drammaturgia e gli sono grata per questo lavoro insieme perché non tutti i registi hanno voglia di aprirsi ad un confronto così bello e formativo. Amo molto il mio lavoro e amo scoprirlo come una matrioska in ogni suo aspetto.

Abbiamo lavorato dal romanzo al testo teatrale cercando di preservarne la ricchezza e rispettandolo con attenzione e cura». E il regista Giorgio Gallione: «Un romanzo di formazione che trasuda teatro. Una storia di coraggio, emancipazione e coscienza di sé. Una scrittura evocativa e profonda dove la voce della protagonista, delicata e rabbiosa, riesce ad essere contemporaneamente racconto personale e collettivo. Una storia ‘al femminile singolare’ che si trasforma progressivamente e quasi eroicamente in un canto di libertà».

Scene e costumi sono di Guido Fiorato, il disegno luci di Marco Filibeck, le musiche di Paolo Silvestri. Lo spettacolo è prodotto da Goldenart Production e Agidi.

Informazioni e prevendite: biglietteria del Teatro Concordia 0735/588246, AMAT 071/2072439 e biglietterie circuito vivaticket (anche on line con aggravio del costo in favore del gestore del servizio).